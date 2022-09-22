Марина Магуза в рамках проєкту 24 каналу СВОЇ розповів про виїзд з Києва у перші дні війни. Жінка виїхала з Києва 25 лютого – на наступний день після того, як росія розпочала повномасштабний наступ.

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Друзі Марини потрапили під обстріл у Старокостянтинові

Подружжя вирішило виїхати в Івано-Франківськ, де їхній друг мав знайомого, який був готовий надати 2-кімнатку квартиру. У підсумку Марина разом з чоловіком прийняли рішення їхати слідом за другом.

Ми довго вагалися, але врешті сіли в машину. Це було після обіду 25 лютого. Друзі виїхали трохи раніше. Вони весь час дзвонили нам і казали, що робити: затори є, але можна їхати через села, тут будете об'їжджати по зустрічній на аварійці,

– згадує переселенка.

Вона розповіла, що в дорогу вони вирушали з половиною бака бензину й не знали, куди їдуть та чи доїдуть взагалі.

Потім наші друзі потрапили під обстріл. Мені подзвонила подруга Катя, зв'язок був поганий. Вона говорила: "Ми тут під прильотами у Старокостянтинові (місто обстріляли приблизно о 21:00 25 лютого – 24 канал), сюди не їдьте". Ми розвернулися і поїхали іншою дорогою. На щастя, вони не постраждали,

– сказала Марина.

Подружжю вистачило бензину, щоб доїхати до Хмельницького, де вони зустрілися з друзями. Вже звідти разом з друзями вони поїхали в Івано-Франківськ.

"Туди приїхали ще одні наші друзі і їхні батьки. Загалом нас було 8 чи 9 людей, 3 собаки. Там ми й провели одну ніч. Потім заправилися і поїхали до Івано-Франківська", – резюмувала Марина.

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