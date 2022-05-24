Перешли к советской тактике, – военный эксперт о заявлении Шойгу по поводу "замедления наступления"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы специально замедляет темпы наступления в Украине, чтобы "избежать жертв среди мирного населения". Эксперты уверяют, что россияне продолжают советскую тактику – цинично и массово убивают гражданских людей.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, исследователь Conflict Intelligence Team (группы независимых расследователей) Кирилл Михайлов.

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Что известно о заявлении Шойгу? Как передают росСМИ, Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ заявил, что Россия якобы тормозит наступление в Украине, чтобы "избежать жертв среди мирного населения и дать возможность людям эвакуироваться".

Он также снова соврал, что российские войска якобы не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут быть мирные жители.

Россияне перешли к советской технике

По словам военного эксперта, если россияне на самом деле почему-то "тормозят наступление", то это может быть из-за того, что они пытаются сохранить оставшиеся у них задействованные силы .

Ведь блицкриг несет определенные опасности. Мы видели, что именно было с русскими колоннами, стремительно продвигавшимися в феврале и марте. К тому же, в Кремле не хотят объявлять военное положение или мобилизацию,

– сказал Кирилл Михайлов.

Он рассказал, что сейчас они перешли к стандартной тактике еще с советских времен, заключающейся в том, чтобы разрушать артиллерией и авиацией все на линии наступления. А уже потом кафиры будут занимать его.

Как пояснил эксперт, россияне до сих пор имеют большие потери, но им проще разрушить город или село, чем штурмовать его.

По мнению Кирилла Михайлова, Шойгу этими словами оправдывается пропагандистами и другими россиянами.

Россияне не умеют воевать по-другому – лишь массово убивать мирное население . В частности, мы видим, что они разрушают мосты, чтобы нельзя было эвакуировать людей, – ответил военный эксперт.

Он добавил, что не следует ожидать мятежа в России. Но это возможно, если там начнется реальное разрушение экономики, нестабильность и бесконтрольные протесты.

Михайлов о тактике россиян и чиновников, не знавших о войне до 24 февраля:

Какая ситуация на фронте: последние новости от Генштаба ВСУ

Северское направление – россияне продолжают активно усиливать границу в Брянской и Курской областях. Рашисты продолжают обстреливать приграничные районы Сумской и Черниговской областей.

– россияне продолжают активно усиливать границу в Брянской и Курской областях. Рашисты продолжают обстреливать приграничные районы Сумской и Черниговской областей. Слобожанское направление – враг пытается удержать занятые ранее позиции. Россияне обстреливают ВСУ в надежде сдержать их контрнаступление. Возле населенного пункта Тернова решисты при поддержке артиллерии пытались идти в атаку, успеха не имели.

– враг пытается удержать занятые ранее позиции. Россияне обстреливают ВСУ в надежде сдержать их контрнаступление. Возле населенного пункта Тернова решисты при поддержке артиллерии пытались идти в атаку, успеха не имели. Донетчина – враг пытался прорвать оборону ВСУ и выйти на административные границы Луганской области. Основные усилия Россия бросает в направлении Бахмута. Лиман противник обстрелял из артиллерии, но в наступление не уходил. Возле Славянского враг пытается удержать занятые позиции, проводит разведку и создает условия и возобновление наступательных действий.

– враг пытался прорвать оборону ВСУ и выйти на административные границы Луганской области. Основные усилия Россия бросает в направлении Бахмута. Лиман противник обстрелял из артиллерии, но в наступление не уходил. Возле Славянского враг пытается удержать занятые позиции, проводит разведку и создает условия и возобновление наступательных действий. Луганщина – враг снова пытался прорваться в Северодонецк при поддержке артиллерии. Рашисты не имели успеха, понесли потери и отступили. Также россияне совершили наступление в районе Бахмута, атака провалилась.

– враг снова пытался прорваться в Северодонецк при поддержке артиллерии. Рашисты не имели успеха, понесли потери и отступили. Также россияне совершили наступление в районе Бахмута, атака провалилась. Черное и Азовское моря – россияне блокируют судоходство, изолируют зоны боевых действий и наносят ракетные удары по украинским городам.

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