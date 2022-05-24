Про це 24 каналу розповів військовий експерт, дослідник Conflict Intelligence Team (групи незалежних розслідувачів) Кирило Михайлов.

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Що відомо про заяву Шойгу? Як передають росЗМІ, Сергій Шойгу на засіданні ради міністрів оборони ОДКБ заявив, що Росія нібито гальмує наступ в Україні, щоб "уникнути жертв серед мирного населення та дати можливість людям евакуюватись".

Він також знову збрехав, що російські війська нібито не завдають ударів по цивільній інфраструктурі, де можуть бути мирні жителі.

Росіяни перейшли до радянської техніки

За словами військового експерта, якщо росіяни насправді чомусь "гальмують наступ", то це може бути через те, що вони намагаються зберегти задіяні сили, які в них залишилися.

Адже бліцкриг несе певні ризики. Ми бачили, що саме було з російськими колонами, які стрімко просувалися в лютому і березні. До того ж, в Кремлі не хочуть оголошувати воєнний стан чи мобілізацію,

– сказав Кирило Михайлов.

Він розповів, що зараз вони перейшли до стандартної тактики ще з радянських часів, яка полягає в тому, щоб руйнувати артилерією та авіацією все на лінії наступу. А вже потім окупанти будуть займати його.

Як пояснив експерт, росіяни й досі мають великі втрати, але їм простіше зруйнувати місто чи село, ніж штурмувати його.

На думку Кирила Михайлова, Шойгу цими словами виправдовується перед пропагандистами та іншими росіянами.

Росіяни не вміють воювати по-іншому – лише масово вбивати мирне населення. Зокрема, ми бачимо, що вони руйнують мости, щоб не можна було евакуювати людей, – відповів військовий експерт.

Він додав, що не треба очікувати заколоту в Росії. Але це можливо в випадку, якщо там почнеться реальне руйнування економіки, нестабільність та безконтрольні протести.

Михайлов про тактику росіян та посадовців, які не знали про війну до 24 лютого:

Яка ситуація на фронті: останні новини від Генштабу ЗСУ

Сіверський напрямок – росіяни продовжують активно посилювати кордон у Брянській та Курській областях. Також рашисти продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

– росіяни продовжують активно посилювати кордон у Брянській та Курській областях. Також рашисти продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. Слобожанський напрямок – ворог намагається утримати зайняті раніше позиції. Росіяни обстрілюють ЗСУ в надії стримати їхній контрнаступ. Біля населеного пункту Тернова рашисти за підтримки артилерії намагалися йти в атаку, успіху не мали.

– ворог намагається утримати зайняті раніше позиції. Росіяни обстрілюють ЗСУ в надії стримати їхній контрнаступ. Біля населеного пункту Тернова рашисти за підтримки артилерії намагалися йти в атаку, успіху не мали. Донеччина – ворог намагався прорвати оборону ЗСУ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Основні зусилля Росія кидає в напрямку Бахмута. Лиман противник обстріляв з артилерії, але в наступ не йшов. Біля Слов'янська ворог намагається утримати зайняті позиції, проводить розвідку та створює умови та відновлення наступальних дій.

– ворог намагався прорвати оборону ЗСУ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Основні зусилля Росія кидає в напрямку Бахмута. Лиман противник обстріляв з артилерії, але в наступ не йшов. Біля Слов'янська ворог намагається утримати зайняті позиції, проводить розвідку та створює умови та відновлення наступальних дій. Луганщина – ворог знову намагався прорватися у Сєвєродонецьк за підтримки артилерії. Рашисти не мали успіху, зазнали втрат та відступили. Також росіяни здійснили наступ у районі Бахмута, атака провалилася.

– ворог знову намагався прорватися у Сєвєродонецьк за підтримки артилерії. Рашисти не мали успіху, зазнали втрат та відступили. Також росіяни здійснили наступ у районі Бахмута, атака провалилася. Чорне та Азовське моря – росіяни блокують судноплавство, ізолюють зони бойових дій та завдають ракетних ударів по українських містах.

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