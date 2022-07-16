Подробного анализа мы не делали, – Малюська объяснил свои слова касательно Ахметова

В Минюсте заявили, что миллиардер Ринат Ахметов уже не отвечает двум критериям признания олигархом. Это произошло после того, как он ушел из медиабизнеса, а его бизнес-партнер Вадим Новинский отказался от депутатского мандата.

Сам министр юстиции Денис Малюська объяснил это свое заявление. Об этом он рассказал 24 каналу.

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По его словам, медиа некорректно сформулировали его заявление и начали сообщать, что Ахметов – не олигарх, и Минюст перестал его таким считать.

Важно понимать, что это не так. Подробного анализа относительно Рината Леонидовича мы не делали,

– объяснил Малюська свое заявление.

И подчеркнул, что понимание того, является ли он олигархом, гораздо сложнее. Однако можно точно констатировать, что есть определенные движения, чтобы избавиться от нескольких самых очевидных привязок к статусу олигарха. Это однозначно.

Речь идет о двух факторах:

отказ от владения медиаимперией;

отказ его партнера Новинского от мандата.

Есть определенные нюансы

Вместе с тем он добавил, что это не означает, что нет других политических связей или иного его влияния на медиа. Поэтому оценить статус Ахметова сейчас гораздо сложнее, чем констатировать эти два вышеупомянутых элемента.

Ахметов объявил о выходе из медиабизнеса

Олигарх и владелец футбольного клуба Шахтер Ринат Ахметов 11 июля заявил о выходе из медийного бизнеса. Ахметов объяснил свое решение созданием реестра олигархов в Украине.

Так, "Медиа группа Украина" олигарха и владельца Шахтера Рината Ахметова подала в Национальный совет по телевидению и радиовещанию заявление об аннулировании лицензии телеканалов. В течение 15 дней Нацсовет рассмотрит заявление.

Решение Ахметова о выходе из медиабизнеса прокомментировали в Офисе Президента. В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк назвал это примером того, что закон является одним для всех.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что удивлен решением Ахметова. Ткаченко объяснил, что такой шаг не может не отразиться на украинском медиарынке.

Ахметов уже не отвечает двум критериям признания олигархом: смотрите видео