У Путина были договоренности с элитами: с чем связаны кадровые изменения в Кремле

Владимир Путин после так называемых выборов в пятый раз занял пост президента и сразу прибегнул к "чисткам" в российской власти. Прежде всего – в министерстве обороны.

Глава Кремля уволил с должности министра обороны Сергея Шойгу и назначил на его место экономиста Андрея Белоусова. Блогер, политолог Сергей Запорожский сказал 24 Каналу, что Путин также проводит "ревизию" в минобороны, где арестовано несколько воров. Он дает понять, что сейчас все будет "по-новому".

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У "геополитика" Путина не все хорошо

Договоренности Путина с российскими элитами на протяжении 24 лет заключались в одном – они его поддерживали, он им давал возможность воровать, и все вместе они держали в покорности "стадо". В то же время о том, чтобы кого-то из российской элиты бросать за решетку, договоренности не было. Поэтому в перспективе реакция этих элит может быть "очень интересной".

Также назначение на должность министра обороны Белоусова свидетельствует о том, что у "геополитика" Путина не все хорошо с деньгами. Поэтому он надеется, что воровать будут меньше, а снарядов будет больше. Однако он ошибается,

– заметил политолог.

Если Путин не даст элитам воровать, тогда у их представителей возникает логичный вопрос: зачем он тогда им нужен?

"То что сейчас происходит в России, это не "борьба с коррупцией". Это попытка показать россиянам, которые, возможно, уже чем-то недовольны, что отныне все будет "по-новому". Однако так не может быть, потому что вся эта коррупционная система насквозь прогнила, и Путин ее возглавляет", – подчеркнул он.

Большая коррупционная схема

Кроме того, Путин уволил Юрия Садовенко с должности заместителя министра обороны России и его место займет аудитор Счетной палаты Олег Савельев.

"Это продолжение истории. Уже многие уволены с высоких должностей и арестованы. Однако это не работает так, что, например, еще один задержанный заместитель главы минобороны взял и украл из какого-то сейфа миллиард рублей. Так не бывает. Это большая коррупционная схема. Сейчас там все ждут, к кому следующему придут правоохранители и придут ли вообще", – отметил Сергей Запорожский.

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