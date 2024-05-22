Очільник Кремля звільнив з посади міністра оборони Сєргєя Шойгу і призначив на його місце економіста Андрєя Бєлоусова. Блогер, політолог Сергій Запорожський сказав 24 Каналу, що Путін також проводить "ревізію" у міноборони, де заарештовано декілька крадіїв. Він дає зрозуміти, що зараз все буде "по-новому".

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У "геополітика" Путіна не все добре

Домовленості Путіна з російськими елітами впродовж 24 років полягала в одному – вони його підтримували, він їм давав можливість красти і всі разом вони тримали у покірності "стадо". Водночас про те, щоб когось з російської еліти кидати за ґрати, домовленості не було. Тому в перспективі реакція цих еліт може бути "дуже цікавою".

Також призначення на посаду міністра оборони Бєлоусова свідчить про те, що у "геополітика" Путіна не все добре з грошима. Тому він сподівається, що красти будуть менше, а снарядів буде більше. Однак він помиляється,

– зауважив політолог.

Якщо Путін не дасть елітам красти, тоді у їх представників виникає логічне питання: навіщо він тоді їм потрібен?

"Те що зараз відбувається в Росії, це не "боротьба з корупцією". Це спроба показати росіянам, які, можливо, вже чимось незадоволені, що віднині все буде "по-новому". Однак так не може бути, тому що вся ця корупційна система наскрізь прогнила, і Путін її очолює", – наголосив він.

Велика корупційна схема

Крім того, Путін звільнив Юрія Садовенко з посади заступника міністра оборони Росії і його місце посяде аудитор Рахункової палати Олег Савельєв.

"Це продовження історії. Вже багато кого звільнено з високих посад та заарештовано. Однак це не працює так, що, наприклад, ще один затриманий заступник глави міноборони взяв і вкрав з якогось сейфа мільярд рублів. Так не буває. Це велика корупційна схема. Зараз там всі чекають, до кого наступного прийдуть правоохоронці і чи прийдуть взагалі", – відзначив Сергій Запорожський.

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