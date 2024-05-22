Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що мовиться про корупцію, величезні палаци та грошові перекази за кордон. З листування, яке опублікував центр "Досьє", відомо, що Мальтійський банк навіть просив Бєлоусова пояснити походження цих коштів.
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Який компромат знайшли на нового міністра
До статків Бєлоусова не можуть не виникати питання, адже він чиновник із зарплатою 7 тисяч доларів. Проте у невідомий спосіб міг дозволити собі переводити 600 тисяч євро у Мальту. Після цього його дружина отримала нову посаду й вже офіційно почала отримувати величезну зарплату.
Також були опубліковані фото його квартири. Там все у золоті й діамантах. Виникають питання, як це можливо, адже Бєлоусова призначили для того, щоб він подолав корупцію у Міноборони.
Окрім історії з корупцією "випливли" й інші деталі. Виявляється він дав 7 обітниць Богородиці. Перша – щоранку молитися та починати з молитви кожну нараду. Це записано у його календарі. Далі – займатися спортом, читати, правильно харчуватися, щодня дзвонити мамі, дотримуватися правил "чистоти" щодо жінок,
– розповів Михайло Шейтельман.
Поки Бєлоусов займав "другорядні" посади у Кремлі й був непублічним політиком ніхто так ретельно не вивчав його біографію, але зараз ситуація змінилася. Громадянськість має право знати, хто тепер керує таким великим відомством ще й у час війни.
"Чи можна було знайти компромат на Шойгу за останні 10 років? Ні, взагалі нічого. Так само як і на Путіна. Цим і небезпечні нові люди на посадах і тому очільник Кремля нікого не міняє", – додав політтехнолог.
Що відомо про Андрєя Бєлоусова
- Про призначення Бєлоусова оголосили 12 травня. Він замінив на цій посаді Сєргєя Шойгу, який очолював міноборони понад 10 років. В Офісі Президента зауважили, що Бєлоусов матиме два головні завдання – зменшити корупцію серед російських генералів і гарантувати безпеку Путіну, який боїться змови проти себе.
- Бєлоусов раніше не мав стосунку до військової справи. Він все життя займався економікою, навіть очолював відповідні міністерства, згодом був позаштатним радником прем'єра, а відтак помічником президента. У 2014 році єдиний з "економічного" оточення Путіна підтримав анексію Криму.
- Міжнародні журналісти пояснюють призначення Бєлоусова тим, що Росія хоче розвивати воєнну економіку. Ба більше, воно відбулося на тлі повільного просування окупаційних військ і корупційних скандалів у російському міноборони. Також відзначають особисту лояльність Путіна до нового міністра. Очільник Кремля нібито вважає його чесним і повністю довіряє.