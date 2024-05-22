Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що мовиться про корупцію, величезні палаци та грошові перекази за кордон. З листування, яке опублікував центр "Досьє", відомо, що Мальтійський банк навіть просив Бєлоусова пояснити походження цих коштів.

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Який компромат знайшли на нового міністра

До статків Бєлоусова не можуть не виникати питання, адже він чиновник із зарплатою 7 тисяч доларів. Проте у невідомий спосіб міг дозволити собі переводити 600 тисяч євро у Мальту. Після цього його дружина отримала нову посаду й вже офіційно почала отримувати величезну зарплату.

Також були опубліковані фото його квартири. Там все у золоті й діамантах. Виникають питання, як це можливо, адже Бєлоусова призначили для того, щоб він подолав корупцію у Міноборони.

Окрім історії з корупцією "випливли" й інші деталі. Виявляється він дав 7 обітниць Богородиці. Перша – щоранку молитися та починати з молитви кожну нараду. Це записано у його календарі. Далі – займатися спортом, читати, правильно харчуватися, щодня дзвонити мамі, дотримуватися правил "чистоти" щодо жінок,

– розповів Михайло Шейтельман.

Поки Бєлоусов займав "другорядні" посади у Кремлі й був непублічним політиком ніхто так ретельно не вивчав його біографію, але зараз ситуація змінилася. Громадянськість має право знати, хто тепер керує таким великим відомством ще й у час війни.

"Чи можна було знайти компромат на Шойгу за останні 10 років? Ні, взагалі нічого. Так само як і на Путіна. Цим і небезпечні нові люди на посадах і тому очільник Кремля нікого не міняє", – додав політтехнолог.

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