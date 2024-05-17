Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що міністерство оборони виглядати навряд чи виглядатиме набагато ефективніше з приходом Андрєя Бєлоусова. Економіка Росії у 2024 році все більше відстає в технологічному сенсі та залежна сама від своїх же ресурсів.
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Михайло Подоляк виділяє два головних завдання Бєлоусова: перше – індекс корупції має бути менше, тобто генералів-доларових мультимільйонерів має бути в Росії менше, як здається Путіну, а це неможливо. Друге – це убезпечити Путіна від змови генералів.
Коли був заколот вагнерівців, Путін зрозумів, що Сєргєй Шойгу настільки непопулярний серед армійців, що не зможе забезпечити військовий захист Путіна, якщо й надалі будуть виникати подібні замахи.
Михайло Подоляк зауважив, що під час цього заколоту виникали різні розмови, що хтось із генералів може підтримати Пригожина. І тоді Путін усвідомив: якщо генерали будуть розуміти, що все йде фатально, вони можуть домовитись і виставити претензії Путіну.
А Путін не хоче, щоб через міноборони йому виставляли претензії. Для того, щоб себе убезпечити, він хоче взяти під контроль можливість фінансування армії – побудувати залежність генералів від Бєлоусова, щоб вони все отримували через посередника на прізвище Бєлоусов, а не через посередника на прізвище Шойгу,
– наголосив радник голови Офісу президента України.
Він додав, що Бєлоусов працює у сфері економіки вже 30 років і за цей час не мав жодних результатів, а тепер раптом приходить у міноборони. У свій час він виконував функції виконувача обов'язків прем'єр-міністра Росії.
Це людина з конкретним бекграундом, у якому немає жодних успіхів. Він ніколи не вважався креатором-економістом, однак всі говорять, що зараз буде зовсім інша економіка в мінобороні,
– сказав Подоляк.
Кадрові чистки у Росії: що відомо
- Після так званих президентських виборів Владімір Путін вирішив провести кардинальні та неочікувані зміни у російському уряді.
- Так, ексміністр оборони Сєргєй Шойгу призначено секретарем Ради безпеки Росії. На посаді міністра оборони він працював з 6 листопада 2012 року, тобто майже 14 років. Про ймовірну відставку Шойгу заговорили після того, як у Росії арештували спочатку одного його заступника – Тимура Іванова, а потім іншого – Руслана Цалікова – у справі корупції в міноборони.
- Колишнього секретаря Радбезу Росії Ніколая Патрушева буквально у 2022 році активно називали наступником Путіна. Натомість йому дісталася дивна посада – куратор кораблебудівництва, 33% якого українські Сили оборони вже успішно знищили.
- Ексгубернатора Тульської області та колишнього особистого охоронця Путіна Алєксєя Дюміна всі пророкували то в прем'єр-міністри, то в президенти, то в міністри оборони. Натомість Дюмін став радником з військової промисловості та спорту. І це при тому, що збірна Росії зараз не бере участі у чемпіонатах світу та Європи.