Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що міністерство оборони виглядати навряд чи виглядатиме набагато ефективніше з приходом Андрєя Бєлоусова. Економіка Росії у 2024 році все більше відстає в технологічному сенсі та залежна сама від своїх же ресурсів.

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Михайло Подоляк виділяє два головних завдання Бєлоусова: перше – індекс корупції має бути менше, тобто генералів-доларових мультимільйонерів має бути в Росії менше, як здається Путіну, а це неможливо. Друге – це убезпечити Путіна від змови генералів.

Коли був заколот вагнерівців, Путін зрозумів, що Сєргєй Шойгу настільки непопулярний серед армійців, що не зможе забезпечити військовий захист Путіна, якщо й надалі будуть виникати подібні замахи.

Зверніть увагу! 23 червня 2023 року глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив демарш проти російського військового керівництва і міністра оборони Сєргєя Шойгу. Формальним приводом Пригожин назвав ракетний удар, який нібито Росія завдала по тиловому табору найманців, що призвело до численних жертв. Заколот закінчився так само швидко, як і почався.

Михайло Подоляк зауважив, що під час цього заколоту виникали різні розмови, що хтось із генералів може підтримати Пригожина. І тоді Путін усвідомив: якщо генерали будуть розуміти, що все йде фатально, вони можуть домовитись і виставити претензії Путіну.

А Путін не хоче, щоб через міноборони йому виставляли претензії. Для того, щоб себе убезпечити, він хоче взяти під контроль можливість фінансування армії – побудувати залежність генералів від Бєлоусова, щоб вони все отримували через посередника на прізвище Бєлоусов, а не через посередника на прізвище Шойгу,

– наголосив радник голови Офісу президента України.

Він додав, що Бєлоусов працює у сфері економіки вже 30 років і за цей час не мав жодних результатів, а тепер раптом приходить у міноборони. У свій час він виконував функції виконувача обов'язків прем'єр-міністра Росії.

Це людина з конкретним бекграундом, у якому немає жодних успіхів. Він ніколи не вважався креатором-економістом, однак всі говорять, що зараз буде зовсім інша економіка в мінобороні,

– сказав Подоляк.

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