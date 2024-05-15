Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що Ніколая Патрушева справді кинули на дуже дивну ділянку – будувати кораблі, яких немає. До цього Патрушев перебував багато років на посаді секретаря Радбезу і допустив суттєву помилку – повстання Євгєнія Пригожина.

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Слідом за кораблями

Політтехнолог зауважив, що робота Патрушева як секретаря Радбезу була в тому, щоб щодня саджати поряд Пригожина, Сєргєя Шойгу та Валєрія Гєрасімова і розбиратися за паперами та формальними ознаками, хто скільки снарядів поставив тощо.

Натомість чим займався Патрушев? Писав статті в газету "Аргументи та факти" про те, що англосакси заполонили світ, а масонська змова загрожує Росії. Тому Пєсков (прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков – 24 Канал) від імені Владіміра Путіна і сказав: "Ми дозволяємо вам писати статті про масонів і далі, але зрозуміли, що ви не здатні працювати, тому йдіть слід за кораблями,

– сказав Михайло Шейтельман.

Він додав, що те ж саме було зроблено з іншим персонажем, Алєксєєм Дюміним – ексгубернатором Тульської області та колишнім особистим охоронцем Путіна, якого всі пророкували то в прем'єр-міністри, то в президенти, то в міністри оборони. Натомість Дюмін став радником з військової промисловості та спорту.

Дюмін отримав дуже цінну посаду – радник з відсутності збірної Росії на чемпіонаті світу з хокею, який зараз іде, з відсутності збірної Росії на чемпіонаті Європи з футболу, який буде за місяць, та з відсутності Росії на Олімпіаді, яка відбудеться через 2 місяці,

– підкреслив політтехнолог.

Ексміністру оборони Росії Сєргєю Шойгу також дали дивну посаду – куратор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва.

При цьому Пєсков у своїй заяві 14 травня заявив, що це висока державна посада з дуже широким обсягом завдань, що грає величезну роль для країни. І керівник цього органу перебуває у постійному прямому контакті із главою держави. Але Пєсков одразу ж додав, що Шойгу буде лише куратором, однак нічим керувати не буде.

Виступ Пєскова з приводу призначень путінських радників був публічною "поркою" Шойгу, Патрушева та Дюміна. Путін зі свого боку навіть не зійшов до того, щоб щось про них говорити, а натомість послав зробити це Пєскова,

– сказав Шейтельман.

На думку політтехнолога, Патрушева, Шойгу та Дюміна намагаються списати чи поставити на місце, оскільки Дюмін буде керувати спортом, якого немає, а Патрушев – будувати кораблі, яких теж немає.

Чому такі призначення

Позиція щодо Шойгу є більш зрозумілою: йому дали "другу армію" світу та наказали йти та перемогти Україну. Шойгу заявив, що зробить це за три дні, однак не так сталося, як гадалося. Логічним було б звільнити Шойгу вже на четвертий день, проте його терпіли три роки, адже він – друг Владіміра Путіна, а також щотижня в нього з'являлися нові історії щодо захоплення України.

Шойгу казав, що підвезе правильних шаманів – і тоді точно Харків буде взято. До речі, я думаю, що атаку на Харків Шойгу розпочав в останній момент, розуміючи, що його можуть звільнити. Але це його не врятувало,

– додав політтехнолог.

Щодо Дюміна залишається невідомим, чому його призначили на таку дивну посаду. Політтехнолог вважає це внутрішньою апаратною грою.

А от Ніколай Патрушев активно просував свого сина у прем'єри, що йому і вдалося зробити. За це треба було заплатити політичну ціну, тому що жоден глава Росії не захоче сидіти між секретарем Ради безпеки та прем'єр-міністром і загадувати бажання.

"У російському керівництві так не працює, тому треба було пожертвувати одним із Патрушевих. Інакше залежність Путіна від Патрушева була б дуже наочною", – підсумував Ігор Шейтельман.

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