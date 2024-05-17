Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что министерство обороны вряд ли будет выглядеть намного эффективнее с приходом Андрея Белоусова. Экономика России в 2024 году все больше отстает в технологическом смысле и зависима сама от своих же ресурсов.

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Михаил Подоляк выделяет две главные задачи Белоусова: первое – индекс коррупции должен быть меньше, то есть генералов-долларовых мультимиллионеров должно быть в России меньше, как кажется Путину, а это невозможно. Второе – это обезопасить Путина от заговора генералов.

Когда был мятеж вагнеровцев, Путин понял, что Сергей Шойгу настолько непопулярен среди армейцев, что не сможет обеспечить военную защиту Путина, если и в дальнейшем будут возникать подобные покушения.

Обратите внимание! 23 июня 2023 года глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил демарш против российского военного руководства и министра обороны Сергея Шойгу. Формальным поводом Пригожин назвал ракетный удар, который якобы Россия нанесла по тыловому лагерю наемников, что привело к многочисленным жертвам. Мятеж закончился так же быстро, как и начался.

Михаил Подоляк заметил, что во время этого мятежа возникали разные разговоры, что кто-то из генералов может поддержать Пригожина. И тогда Путин осознал: если генералы будут понимать, что все идет фатально, они могут договориться и выставить претензии Путину.

А Путин не хочет, чтобы через минобороны ему выставляли претензии. Для того, чтобы себя обезопасить, он хочет взять под контроль возможность финансирования армии – построить зависимость генералов от Белоусова. Чтобы они все получали через посредника по фамилии Белоусов, а не через посредника по фамилии Шойгу,

– подчеркнул советник главы Офиса президента Украины.

Он добавил, что Белоусов работает в сфере экономики уже 30 лет и за это время не имел никаких результатов, а теперь вдруг приходит в минобороны. В свое время он выполнял функции исполняющего обязанности премьер-министра России.

Это человек с конкретным бэкграундом, в котором нет никаких успехов. Он никогда не считался креатором-экономистом, однако все говорят, что сейчас будет совсем другая экономика в минобороны,

– сказал Подоляк.

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