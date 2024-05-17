Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что министерство обороны вряд ли будет выглядеть намного эффективнее с приходом Андрея Белоусова. Экономика России в 2024 году все больше отстает в технологическом смысле и зависима сама от своих же ресурсов.
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Михаил Подоляк выделяет две главные задачи Белоусова: первое – индекс коррупции должен быть меньше, то есть генералов-долларовых мультимиллионеров должно быть в России меньше, как кажется Путину, а это невозможно. Второе – это обезопасить Путина от заговора генералов.
Когда был мятеж вагнеровцев, Путин понял, что Сергей Шойгу настолько непопулярен среди армейцев, что не сможет обеспечить военную защиту Путина, если и в дальнейшем будут возникать подобные покушения.
Михаил Подоляк заметил, что во время этого мятежа возникали разные разговоры, что кто-то из генералов может поддержать Пригожина. И тогда Путин осознал: если генералы будут понимать, что все идет фатально, они могут договориться и выставить претензии Путину.
А Путин не хочет, чтобы через минобороны ему выставляли претензии. Для того, чтобы себя обезопасить, он хочет взять под контроль возможность финансирования армии – построить зависимость генералов от Белоусова. Чтобы они все получали через посредника по фамилии Белоусов, а не через посредника по фамилии Шойгу,
– подчеркнул советник главы Офиса президента Украины.
Он добавил, что Белоусов работает в сфере экономики уже 30 лет и за это время не имел никаких результатов, а теперь вдруг приходит в минобороны. В свое время он выполнял функции исполняющего обязанности премьер-министра России.
Это человек с конкретным бэкграундом, в котором нет никаких успехов. Он никогда не считался креатором-экономистом, однако все говорят, что сейчас будет совсем другая экономика в минобороны,
– сказал Подоляк.
Кадровые чистки в России: что известно
- После так называемых президентских выборов Владимир Путин решил провести кардинальные и неожиданные изменения в российском правительстве.
- Так, экс-министр обороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности России. На посту министра обороны он работал с 6 ноября 2012 года, то есть почти 14 лет. О вероятной отставке Шойгу заговорили после того, как в России арестовали сначала одного его заместителя – Тимура Иванова, а затем другого – Руслана Цаликова – по делу коррупции в минобороны.
- Бывшего секретаря Совбеза России Николая Патрушева буквально в 2022 году активно называли преемником Путина. Вместо этого ему досталась странная должность – куратор кораблестроения, 33% которого украинские Силы обороны уже успешно уничтожили.
- Экс-губернатора Тульской области и бывшего личного охранника Путина Алексея Дюмина все пророчили то в премьер-министры, то в президенты, то в министры обороны. Вместо этого Дюмин стал советником по военной промышленности и спорту. И это при том, что сборная России сейчас не участвует в чемпионатах мира и Европы.