Путин поступил по-иезуитски, – Березовец объяснил, что означают перестановки в российской власти

В России произошла значительная перестановка в правительстве и в администрации президента. Владимир Путин решил кардинально изменить расклад сил в российской власти. В частности в министерстве обороны.

Вместо Сергея Шойгу новым главой ведомства стал экономист Андрей Белоусов. Офицер ВСУ и политолог Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что новое назначение является началом оптимизации российских вооруженных сил. Также это признание Путиным того, что Шойгу и его окружение были слишком коррумпированными и неэффективными в поставках российской армии.

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Миссия выглядит невыполнимой

Новый министр обороны должен экономически наладить пути снабжения армии, сделать так, чтобы российская экономика окончательно перешла на военные "рельсы" и при этом максимально не пострадал рядовой россиянин.

Насколько это удастся человеку, который не связан с военной сферой, не имеет собственной команды и никогда ничем не руководила, кроме в течение 1 года министерством экономического развития, пока сложно представить,

– отметил политолог.

Также не стоит забывать традиционное сопротивление российских военных и их недоверие ко всем гражданским. С этой проблемой в свое время сталкивался и Сергей Шойгу.

"Миссия для Белоусова выглядит невыполнимой. Он попытается решить экономические проблемы и побороть коррупцию. Именно поэтому в минобороны проходят "чистки" и аресты. Путин пытается избавиться от коррупционного "шлейфа" в этом ведомстве и хоть как-то наладить его работу", – объяснил Березовец.

В Кремле есть 2 основных клана

Кроме того, Путин назначил экс-губернатора Тульской области и своего бывшего охранника Алексея Дюмина отвечать за российский ВПК. Он считается человеком Виктора Золотова (глава росгвардии – 24 Канал) и Николая Патрушева (экс-секретаря Совбеза, а ныне – помощник президента – 24 Канал).

Происходит, по мнению политолога, усиление этого крыла. Их задача – попытаться наладить производство новых типов вооружения и искать возможности обхода санкций, потому что российский ВПК не может работать без западных компонентов.

Сейчас в окружении Путина есть 2 основных клана, которые борются за власть:

клан Патрушева и Золотова;

клан Ковальчука и Шойгу.

С одной стороны Путин ослабил Патрушева и Шойгу, сняв их со своих старых должностей.

Особенно для экс-министра обороны, который назначен на должность секретаря Совета безопасности, это унижение. На новом месте он будет отрезан от старых связей, ведь Шойгу всегда был силен в выстраивании коррупционных схем, а также благодаря своим менеджерам, которые расставлял на ключевые позиции. Сейчас он будет под пристальным взглядом Путина и силовиков,

– предположил офицер ВСУ.

С другой стороны Путин усилил сына Патрушева – Дмитрия, который назначен первым вице-премьером правительства, и сына бизнесмена Юрия Ковальчука – Бориса, который теперь занимает должность председателя счетной палаты.

"Путин поступил по-иезуитски – нанес удар по обоим кланам, но при этом раздал им "плюшки". Это делается для того, чтобы глава Кремля окончательно не определился, на какой клан делать ставку и из какого искать преемника. В то же время сыновья Патрушева и Ковальчука заняли должности, которые будут способствовать их дальнейшему карьерному росту", – отметил Тарас Березовец.

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