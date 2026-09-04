Об этом пишет hromadske.

Что известно о решении суда?

Заседание состоялось в Печерском суде Киева 4 сентября. Прокурор просил провести заседание в закрытом формате, эту позицию поддержал и адвокат служащего.

Назару Верхоле инкриминируют часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Решением суда ему было назначено личное поручительство.

Ранее по этому же делу о подозрении сообщили военнослужащему ГУР Минобороны Сергею Иванову. Ему инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа по статье 348 Уголовного кодекса Украины.

Иванову также избрали меру пресечения в виде личного поручительства.

Напомним, 2 сентября в столице произошел конфликт со стрельбой между представителями Главного управления разведки и Службы безопасности Украины.

В СБУ пояснили, что накануне совместно с разведчиками проводили операцию, связанную с предотвращением возможного покушения российских спецслужб на одного из представителей российской оппозиции, который приехал в Украину на День Независимости.

Сначала украинские СМИ предполагали, что потенциальной целью покушения мог быть заместитель командира Российского добровольческого корпуса Степан Каплунов. О его исчезновении подразделение сообщило незадолго до этого. Впоследствии появилась другая версия: по данным СМИ, речь шла об Ахмеде Закаеве – главе правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании.

В СБУ заявили, что во время следственных действий в доме Каплунова их сотрудники столкнулись с сопротивлением. По информации спецслужбы, нападение совершили представители одного из подразделений Сил обороны Украины.

Для урегулирования ситуации на место были привлечены бойцы спецподразделения "Альфа". Во время противостояния они применили оружие, поэтому несколько человек получили ранения.

Офис генерального прокурора после инцидента начал досудебное расследование. Дело касается возможных угроз и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Позже СБУ заявила, что именно Степан Каплунов, по ее версии, мог быть причастен к подготовке покушения на одного из российских оппозиционных деятелей. Сам Каплунов рассказывал журналистам, что его обвиняли в контактах с ФСБ. Он признавал факт таких контактов, однако утверждал, что соответствующие признания дал под давлением.

В то же время ГУР опровергло обвинения и заявило об информационной кампании против ведомства и его боевых подразделений. В разведке заявили, что к распространению, по их мнению, дезинформации могут привлекаться СМИ, блогеры и Telegram-каналы, в том числе за финансовое вознаграждение.

На данный момент у сторон есть разные версии относительно обстоятельств инцидента и его причин, а окончательные выводы должны быть сделаны в ходе расследования.