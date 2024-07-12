Комитет предлагает Раде отменить переход на зимнее и летнее время

Комитет по вопросам экономического развития порекомендовал Верховной Раде не переходить на зимнее время. Там объяснили, что делают это для "защиты здоровья населения".

В Комитете объяснили, что это позволит закрепить единое киевское время на всей территории Украины. Оно будет составлять постоянный стандарт времени – UTC+2 по международной шкале.

Смотрите также ВР может отменить переход на зимнее время: нардеп рассказал, когда рассмотрят законопроект

Почему Комитет хочет отменить перевод часов

Принятие закона обеспечит определение на законодательном уровне порядка исчисления времени в Украине, будет способствовать улучшению состояния здоровья граждан, повышению работоспособности населения, будет способствовать противодействию агрессии со стороны России и способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины,

– заявили в комитете.

Стоит заметить, что проект закона №4201 об исчислении времени в Украине зарегистрировали еще в 2020 году. Только 3 марта 2021 года Верховная Рада проголосовала за него в первом чтении.

Теперь Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде проголосовать за документ во втором чтении и в целом. Ведь в комитете объяснили, что:

перевод часов на час вперед и назад вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени;

"сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативно отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом;

не помогает энергосбережению.

Перевод часов на зимнее и летнее время предусматривает постановление Кабмина, принятое в 1996 году.

Стоит заметить, что инициатором законопроекта был спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он объяснял, что направлял письма в Национальную академию наук Украины и ведущие медицинские университеты Украины.

Абсолютно все, без исключения, поддерживают идею отменить сезонный перевод часов, поскольку это негативно влияет на биоритмы и, соответственно, на здоровье человека,

– объяснял глава Верховной Рады.

Кстати, в 2019 году Европарламент поддержал решение отменить перевод часов с 2021 года, однако по меньшей мере 60 стран в мире стран до сих пор переводят часы.