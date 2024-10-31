Подпишет ли Зеленский закон об отмене летнего времени: Стефанчук высказал мнение

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что Зеленский подпишет законопроект об отмене летнего времени в Украине. Он ожидает утверждения уже несколько месяцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Я думаю, что все-таки президент Украины подпишет этот законопроект... Я не вижу оснований не подписывать этот законопроект,

– заявил Стефанчук.

Он добавил, что законопроект логично подписать после перехода Украины на зимнее время, что произошло ночью на 27 октября.

В то же время председатель Рады отметил, что согласно выводам европейских научных институтов экономия от перевода стрелок часов при наличии новейших технологий "абсолютно несущественна".

Заметим, что Верховная Рада поддержала отмену летнего времени еще в июле 2024 года. Перевод на зимнее время, состоявшийся в октябре, должен был бы стать последним для украинцев. Законопроект до сих пор ожидает подписи президента. Однако стоит вспомнить и то, что петиция против отмены летнего времени набрала необходимые 25 тысяч голосов – поэтому ее тоже должен рассмотреть Зеленский.