ТЦК доукомплектовывают военными с боевым опытом: есть ли существенные изменения

Работников ТЦК, которые по состоянию здоровья не имеют ограничений для службы, переводят в боевые части. Процент таких военных достаточно большой. Но только в Полтавском областном ТЦК и СП большинство работников имеют боевой опыт, поэтому имеют право служить именно в центре.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова представителя Полтавского ТЦК Романа Истомина в интервью для hromadske.

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Работников ТЦК переводят в боевые части

По распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, к работе в территориальных центрах привлекают военных с боевым опытом. И наоборот – часть работников, пригодных к службе, могут мобилизовать.

Генштаб писал, что работники ТЦК без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья должны проходить военную службу на фронте. А в центрах их заменят воины, которые получили ранения, контузии и, соответственно, не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях.

Представитель Полтавского ТЦК считает, что в целом ничего не меняется, процесс мобилизации работников ТЦК без боевого опыта начался давно и продолжается сейчас.

Истомин не комментирует решение Генштаба и их планы, но рассказал, какая ситуация сейчас наблюдается в Полтавском областном ТЦК.

Так, по его словам, еще с 2022 года начали создаваться боевые подразделения, состоящие из работников ТЦК. В такие части шли годные мужчины. Но среди работников центра большинство имеют ограничения по состоянию здоровья или непригодный для службы возраст.

Очевидно, что состояние здоровья у них уже не позволяет выполнять задачи на фронте наравне с молодыми. Есть также отдельная категория – дефицитные специальности. Они есть как в воинских частях, так и в ТЦК,

– сказал представитель Полтавского ОТЦК.

Роман Истомин отметил, что в Полтавском ТЦК мужчин без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья работает не более 10%.