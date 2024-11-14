Военный назвал преимущества и недостатки перевода в ВСУ через приложение "Армия+"

Правительство Украины упростило перевод воинов между воинскими частями Вооруженных Сил. Уже с 15 ноября перевестись можно будет в мобильном приложении "Армия+", подав рапорт.

Это касается переводов именно по инициативе военнослужащих. Майор ВСУ Егор Чечеринда рассказал 24 Каналу, с какими трудностями могут столкнуться военные при переводе по новому механизму.

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Преимущества и недостатки перевода через приложение Армия+

Каждый военнослужащий сможет подать запрос на свой перевод через приложение "Армия+". Если есть согласие командиров частей, в которой военнослужащий сейчас и в которую хочет переводиться, то в течение 72 часов это должно произойти. В случае отказа должны быть указаны четкие причины.

В целом идея хорошая. Ведь даже в моем подразделении есть люди, которые прикомандированы. К примеру, они стоят на балансе одной части, или бригады, а прикомандированы в другое подразделение. Прикомандированными они могут быть в течение года,

– сказал Чечеринда.

По его словам, иногда бывают случаи, когда командир без обоснованных причин отказывает бойцу в переводе. Однако благодаря приложению "Армия+" можно мониторить все решения по рапортам.

Я надеюсь, что подобных случаев благодаря цифровизации станет меньше,

– отметил майор ВСУ.

Перевод военного из одной части в другую – сложный процесс, а цифровизация может его значительно ускорить. Впрочем, с этим также могут возникать технические проблемы, особенно первое время.

Сегодня разговаривал с человеком, который год ждет своего перевода. Он говорит, мол, а если моя бригада стоит где-то в поле на линии боевого соприкосновения, где даже нет интернета, а другая бригада на другом направлении так же имеет проблемы со связью, то как эта коммуникация должна состояться в течение 72 часов,

– добавил Чечеринда.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Министерство обороны должно объяснить обществу все детали – что на первом, тестовом, этапе, что после полного запуска.