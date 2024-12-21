Сбивают, как и сбивали, – Юрий Игнат сделал резкое заявление о "переводе людей из ПВО в пехоту"

Британское The Guardian опубликовало статью, в которой утверждает, что Генштаб приказал переводить больше людей из ПВО в пехоту. Также речь идет о якобы ухудшении работы сил противовоздушной обороны. Юрий Игнат прокомментировал это сообщение.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что все виды и роды Вооруженных Сил направляют людей в подразделения и части Сухопутных войск. И это является общеизвестным фактом, передает 24 Канал со ссылкой на пост полковника в Facebook.

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ПВО работать хуже не стала

По словам Игната, Воздушные Силы уже более года направляют людей на усиление фронта из состава Сводной стрелковой бригады. На базе этой бригады военнослужащие сначала проходят подготовку, а затем, в составе подразделений, направляются на сложные направления боевых действий.

Военный также подтвердил, что перевод в пехоту создает дефицит кадров внутри Воздушных Сил. Однако, заметил офицер, то, что людей не хватает тоже является известным фактом.

Однако Игнат категорически не согласен с утверждением, что якобы ПВО стала сбивать меньше вражеских целей.

Сбивают, как и сбивали. Эффективность противовоздушной обороны по вражеским БпЛА остается на уровне 95 процентов,

– подчеркнул полковник.

Он напомнил, что ПВО – это не только Воздушные Силы. Сюда входят подразделения всех Сил обороны, способны вести огонь по воздушным целям, и пехота, и моряки, и вертолетчики.

Также Игнат опроверг сообщения, что якобы в пехоту направляли военнослужащих, которые проходили подготовку за рубежом на Patriot, Nasams или Iris-T.

К слову, в Генштабе тоже уже прокомментировали статью в The Guardian.