Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

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Что известно о тестировании нового механизма для военнослужащих?

По словам Федорова, на первом этапе пилотный проект будет действовать в рамках 16-го и 19-го армейских корпусов ВСУ. Военнослужащие смогут подавать рапорты через приложение Армия+ для перевода между частями, входящими в состав или находящимися в оперативном подчинении соответствующего корпуса.

Подать заявку смогут военнослужащие рядового и сержантского состава, проходящие службу в указанных корпусах, не занимающие офицерских должностей и не находящиеся в статусе СЗЧ. Весь процесс будет проходить в цифровом формате.

Через приложение военные смогут подать рапорт с электронной подписью, отслеживать статус его рассмотрения и получать окончательное решение вместе с пояснениями.

В Минобороны отмечают, что новый механизм предусматривает четкие ограничения: переводы возможны только в пределах одного оперативного корпуса, с установленными сроками рассмотрения и ежемесячными лимитами на количество таких решений. Это должно позволить сохранить стабильность подразделений в боевых условиях.

Пилотный этап продлится до 24 сентября. После завершения тестирования и анализа результатов систему планируют масштабировать на другие подразделения Вооружённых сил Украины.

Также Федоров напомнил, что для военнослужащих работает служба поддержки в приложении Армия+ и бесплатная горячая линия Минобороны по номеру 1519 для консультаций по условиям перевода.

Напомним, в Украине с 15 июня 2026 года начали действовать новые мотивационные контракты для военнослужащих Сил обороны, которые предусматривают четкие сроки службы, систему выплат и гарантированное право на отсрочку после завершения контракта. Уровень денежного обеспечения теперь зависит от типа службы, специальности и интенсивности участия в боевых заданиях. Предусмотрено три основных типа контрактов: пехотно-штурмовой, боевой и базовый.