Военные летчики и их родные массово сообщают о переводе личного состава в пехоту

В воинские части Воздушных сил ВСУ 12 января поступили телеграммы о массовом переводе большого количества личного состава в пехотные подразделения. Преимущественно под перевод попадают авиационные техники.

О том, что авиационный личный состав переводят в пехоту, также подтверждают военные летчики и их родные. Что говорят военные и что вообще происходит с переводом из Воздушных сил в пехотные подразделения – разбирался 24 Канал.

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Военные массово говорят о переводе авиационщиков в пехоту

Сержант Виталий Горжевский, который имеет позывной "Барт" написал в фейсбуке сообщение, что в 114 бригаду Воздушных сил поступила телеграмма о переводе почти всех техников в пехоту, что означает, что часть останется без технического персонала, который обслуживает истребители типа МиГ-29.

Ранее из бригады забрали 250 человек, сейчас планируют еще 218. Это означает, что обслуживать авиационную технику будет некому.

Авиатехники обратились за помощью к обществу, ведь потеря технического персонала может не только подорвать боевую готовность Воздушных сил, но и поставить под угрозу безопасность страны.

Мы пытаемся сохранить боевую готовность, но без обслуживающего персонала это просто невозможно. И если мы сейчас не получим поддержки и огласки, мы потеряем возможность не только защищать нашу землю, но и потеряем саму основу нашей авиации,

– отметили авиатехники.

Старший техник инженерно-авиационной службы прикарпатской авиационной эскадрильи Дмитрий Донцов рассказал в комментарии изданию "Галка", что личный состав забирают и из руководства, и из персонала.

По словам военного, после последнего сокращения и количество людей личного состава, которая осталась, не сможет обслуживать все количество самолетов, что есть в бригаде.

Видео с обращением авиатехников из 114 бригады Воздушных сил также распространил в своем инстаграме и украинский летчик Karaya.

Военные из 114 бригады обращаются к общественности из-за ситуации с переводом авиатехников в пехоту: смотрите видео

Военнослужащий и автор страницы в соцсети Х "Неустанный реалист" также рассказал, что треть его бригады ПВО переводят в пехотные подразделения. Он тоже есть в этом списке.

"Некоторые МОГ (мобильно-огневые группы – 24 Канал) остаются полностью без людей. Как теперь экосистеме ПВО справиться с возложенными задачами, я не знаю", – отметил он.

Военный также отметил, что хуже всего в переводе не сам факт, а то что переводят просто количество. То есть никто не смотрел на должность, на опыт или умение человека.

"Неустанный реалист" отметил, что это был не первый перевод в бригаде, а рапорты, которые подавались высшему командованию, он не знает, поступали ли.

Украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко со ссылкой на собственные источники также подчеркнул, что переводы касаются узкопрофильных специалистов ПВО, например, операторов РЛС, обучение которых занимает очень длительное время.

Из-за этого в Воздушных силах десятки боевых самолетов придется выводить за штат как небоеготовые, потому что просто некому будет обслуживать.

Из-за принудительного перевода специалистов ПВО, обнаружение ракет и дронов ухудшится в разы,

– отметил Сергей Стерненко.

Решение о переводе авиатехников в пехоту украинский волонтер объяснил нехваткой личного состава на линии боевого соприкосновения.

К чему может привести перевод военных из ВС в пехоту

Как сообщили родные военных 24 Каналу, Воздушные силы в очередной раз массово отправляют личный состав в пехоту, из-за чего в большинстве мобильно-огневых группах просто не будет хватать людей. В списки попали также и контрактники с военно-учетными специальностями, которые не так просто заменили новыми мобилизованными.

Сейчас, по данным родных военных, критическая ситуация сложилась в 1 Галицко-Волынской бригаде. Там треть бригады переводят в пехоту, без объяснений куда.

Приказ от Главнокомандующего ВСУ поступил в рекордное время 12 января и данное время на его выполнение – 2 дня, рекорд, чтобы никто из ничего не успел изменить,

– отметили родные защитников.

Важно отметить, что ранее уже были похожие списки. Так в одной конкретной роте поехало 11 человек, один из которых уже погиб, трое получили ранения во время первого же боевого выхода. Тогда приказ имел действие выполнения неделю, сейчас – 2 дня и значительно большее количество военнослужащих.

"Командование Воздушных Сил, ни бригада, ни батальон, ни рота не имеют на это влияния, они должны выполнить приказ, непосредственные командиры бессильны, хотя у них забирают специалистов, которые выявляли или уничтожали вражеские цели", – отметили родственники военных.

Сейчас в эти списки включены также и контрактники, которые подписали их во время действия военного положения и пришли в конкретную бригаду, чтобы выполнять конкретную работу.

В то же время знакомые с ситуацией люди убеждают, что боевое слаживание при попадании в Сухопутные войска отсутствуют. Ведь в учебные центры никого не направляют, этих военных может забрать бригада с наибольшими потерями, с проблемным командиром, что делает это "билетом в один конец".

В конце концов такой массовый перевод может привести к огромной катастрофе и к тому, что некому будет во время массированной атаки обнаружить цель и уничтожить ее.

Кроме того, родные военных убеждают, что Воздушные Силы мало кого получают из мобилизованных людей и вообще не является заполненными настолько, насколько Сухопутные войска.

Один из военнослужащих также рассказал 24 Каналу, что их собрали на построение, а потом довели о количестве людей, которое должно быть переведено. Это означает, что на РЛС останется один человек, а большинство МОГ просто расформируют, потому что нет людей.