Российский след и группа сумасшедших, – Шейтельман о подготовке переворота в Германии

В Германии разоблачили группу экстремистов, которые готовились штурмовать Бундестаг и свергнуть власть. К подготовке государственного переворота вполне может быть причастна Москва.

Такое мнение 24 каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Немецкие правоохранители 7 декабря задержали более 20 мужчин и женщин, планировавших свержение власти в Германии.

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Все они принадлежат к террористической группе так называемых "рейхсбюргеров", отвергающих действующее в Германии государственное устройство. Всего же под следствием за членство или поддержку этой организации находятся 52 подозреваемых.

Это группа сумасшедших. Таких бродит по миру очень много. Неудивительно, что кто-то смог собрать 50 человек в такую команду,

– отметил Шейтельман.

Работа российских шпионов в Германии

В то же время, политтехнолог предположил, что во всем этом не обошлось без руки Кремля.

Я вижу в этом российский след. У россиян есть много шпионов в Германии. Они считают ее своей "домашней" страной и целью №1 в Европе,

– рассказал Шейтельман.

По его словам, российские агенты в Германии получают большие бюджеты из Москвы и им нужно отчитываться о том, что они что-то делают.

"Вот российские шпионы и ищут такие группы городских сумасшедших, которым платят деньги. Ведь они получили средства на раздувание этой истории", – отметил политтехнолог.

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Насколько серьезен уровень организаторов переворота в Германии

Среди главных подозреваемых по делу – член бывшей аристократической семьи, бывший депутат Бундестага от правой "Альтернативы для Германии", а также несколько бывших офицеров спецназа Бундесвера. Однако, по мнению Шейтельмана, это не говорит о том, что государственный переворот готовился на высоком уровне.

В Германии насчитывается до 20 миллионов человек, в свое время служивших в Бундесвере. А депутатами Бундестага было около 10 тысяч человек. То есть, среди них можно найти нескольких таких безумных,

– сказал политтехнолог.

Он добавил, что в целом в парламенты разных стран чаще всего избираются люди, имеющие неустойчивую психику. Потому со временем такие лица могут попадать под определенное негативное влияние.

"Однако сказать, что бывший депутат Бундестага – очень влиятельный человек, нельзя. Понятно, что российские агенты не дворников собирали. На дворников им не дали бы денег из Кремля", – отметил политтехнолог.

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