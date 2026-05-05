В России может произойти переворот: какие признаки указывают на его подготовку и как реагирует Путин

Европейская разведка сообщает, что есть признаки, указывающие на подготовку бунта в России. В частности, одним из его организаторов называют Сергея Шойгу.

Издание CNN сообщает, что Шойгу может даже готовить государственный переворот против Путина. Военные и политические эксперты специально для 24 Канала разобрали возможность смены власти в России в целом и вспышки бунта против Путина в частности.

Интересно "Америка разбита, а ЕС дает миллиарды на коррупционеров в Украине": 6 фейков, которые Россия распространяет в Европе

Какие признаки того, что в России вскоре может произойти переворот?

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал, что ситуация в России для власти сложная. Там очень серьезные внутриполитические проблемы. Окружение Путина уже понемногу размышляет над тем, как его убирать. Сам Путин не планирует пока сворачивать "спецоперацию" в Украине. Это и является основной причиной того, что они хотят Путина убрать.

Каким образом не имеет значения. Неважно, или Путин умрет, или просто сам сложит полномочия, хотя вряд ли он это сделает. Единственная проблема – это спецслужбы, которые являются подконтрольными Путину. В частности, в Дагестане Путин сменил губернатора, которым стал бывший работник КГБ и ФСБ. Путин ставит своих людей в регионах, чтобы контролировать их,

– отметил доктор философии.

Он продолжил, что больше всего чего надо бояться Путину – это споров между Советом Федерации и российскими олигархами. Совет Федерации запросил у олигархов финансирование "СВО", потому что денег нет и надо скинуться. На что олигархи ответили, мол, доходов нет, берите налоги. Скидываться на войну олигархи не будут, а взамен могут переманить на свою сторону генералов, которые за деньги пойдут против Путина.

Городницкий назвал признаки того, что в России вскоре может произойти переворот: смотрите видео

Действительно ли Шойгу может возглавить бунт в России?

Военный обозреватель Иван Тимочко заметил, что Путин всегда боялся переворота, с первого дня своего пребывания у власти. Он сталкивал и будет сталкивать лбами различные силовые структуры. Ведущую роль в управлении населением имеет ФСБ. Впрочем российская армия, которая провалила наступление в Украине и застряла здесь, теперь имеет довольно сложные отношения с ФСБ, получила недоверие от Путина.

"Вряд ли Шойгу может стать лидером оппозиции или организатором какого-то бунта. Тот же Пригожин в свое время имел больше шансов на успех. Он был выходцем из народа, имел большой контакт с криминалитетом, что в России является престижным. В России бунты не возникают снизу. Они возникают только наверху. Так называемые дворцовые перевороты – это российское дело", – подчеркнул военный обозреватель.

По его словам, Шойгу чужой для армии, потому что он вышел из российского МЧС. Для МЧС он чужой, потому что оставил его очень давно. Полиция его не воспринимает, силовики его не воспринимают, потому что у него не было карьерного боевого роста. Политическим элитам он не интересен. Большому бизнесу он не интересен, потому что не подпускал никого в министерство обороны России, в отличие от Белоусова, который заменил его на этой должности.

Тимочко ответил, действительно ли Шойгу может возглавить бунт в России: смотрите видео

Почему у Путина обострилась паранойя?

Политолог Петр Олещук высказал мнение, что Путин чувствует падение своих позиций и в такой ситуации он может быть настроен на шаги, которые будут выглядеть как усиление его легитимности. Путинский режим не настолько силен. В начале войны против Ближнего Востока он считал, что крепко стоит на ногах, чтобы не продолжать переговоры.

Сейчас Путин скрывается в бункере, и это свидетельство того, что у него обострилась паранойя. Она возникла не на пустом месте. Свою роль сыграли предыдущие попытки, например, пригожинский бунт. Проявления паранойи у Путина были еще до полномасштабного вторжения, например многометровые столы, карантины и т.д., поэтому Путин боится за свою безопасность,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что это влияет на политику Путина. Своеобразная путинская магия, который "мочит всех", развеялась. Все видят перепуганного старого деда, который несет какой-то бред. Если так будет продолжаться в дальнейшем, то угроза переворота будет продолжаться. Путинский режим держался на общественном договоре между властью и элитами о том, что никто не посягает на власть, однако имеет возможность зарабатывать в спокойствии, а сейчас этого нет.

Олещук объяснил, почему у Путина обострилась паранойя: смотрите видео

Чем сейчас занят Путин: последние новости