Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил, что события последних дней в России продемонстрировали, что у Владимира Путина фантастически слабая власть, а также его нерешительность и неумение принимать решение. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Читайте также У Пригожина говорят, что он "пока не на связи": когда его видели в последний раз

Путин понимает только силу

Яковенко обратил внимание на то, что действительно произошло в России. В течение полугода Пригожин с матами ругал минобороны России и самого Путина, обвинял их в страшных грехах, хотя и сам выполнял их приказы.

Потом Пригожин открыто пошел против путинской власти, захватил Ростов, убил около 15 летчиков, пошел штурмом на Москву. И после всего этого единственное, что сделал Путин – попросил Лукашенко уговорить бандита Пригожина не идти на Москву. Предводитель вагнеровцев согласился и его простили. И в это время граждане России встречали Пригожина как "освободителя" и радовались тому, что происходит.

"Все это говорит о внутренней гнилости и слабости режима. Этот незавершенный "переворот" Пригожина показал, что Путин понимает только силу и переговоры с ним бессмысленны. И он показал возможным желающим избавиться от его режима, что с ним так можно поступить. Поэтому, то что устроил Пригожин – это "репетиция смуты", - подчеркнул оппозиционный журналист.

Игорь Яковенко предположил, какие силы в России способны предпринять попытку нового "переворота": смотрите видео

Можно ли повторить

Однако в России могут быть силы, которые могли бы повторить то, что попытался сделать Пригожин. В частности, Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" могли бы это сделать, по мнению Яковенко, но при определенных условиях:

для этой группировки российских добровольцев должны увеличиться в раз 10;

необходимо, чтобы украинское контрнаступление получило важный результат. К примеру, ЗСУ деоккупировали бы Крым, что привело бы к провалу так называемой "СВО".

"Российская оппозиция сегодня должна стать политическим крылом российских добровольческих структур. И главная ее задача – создавать мощный центр рекрутинга в эти подразделения", – уверен Игорь Яковенко.

Какие последствия неудачного мятежа Пригожина