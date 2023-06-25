Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил, что события последних дней в России продемонстрировали, что у Владимира Путина фантастически слабая власть, а также его нерешительность и неумение принимать решение. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Путин понимает только силу
Яковенко обратил внимание на то, что действительно произошло в России. В течение полугода Пригожин с матами ругал минобороны России и самого Путина, обвинял их в страшных грехах, хотя и сам выполнял их приказы.
Потом Пригожин открыто пошел против путинской власти, захватил Ростов, убил около 15 летчиков, пошел штурмом на Москву. И после всего этого единственное, что сделал Путин – попросил Лукашенко уговорить бандита Пригожина не идти на Москву. Предводитель вагнеровцев согласился и его простили. И в это время граждане России встречали Пригожина как "освободителя" и радовались тому, что происходит.
"Все это говорит о внутренней гнилости и слабости режима. Этот незавершенный "переворот" Пригожина показал, что Путин понимает только силу и переговоры с ним бессмысленны. И он показал возможным желающим избавиться от его режима, что с ним так можно поступить. Поэтому, то что устроил Пригожин – это "репетиция смуты", - подчеркнул оппозиционный журналист.
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Можно ли повторить
Однако в России могут быть силы, которые могли бы повторить то, что попытался сделать Пригожин. В частности, Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" могли бы это сделать, по мнению Яковенко, но при определенных условиях:
- для этой группировки российских добровольцев должны увеличиться в раз 10;
- необходимо, чтобы украинское контрнаступление получило важный результат. К примеру, ЗСУ деоккупировали бы Крым, что привело бы к провалу так называемой "СВО".
"Российская оппозиция сегодня должна стать политическим крылом российских добровольческих структур. И главная ее задача – создавать мощный центр рекрутинга в эти подразделения", – уверен Игорь Яковенко.
Какие последствия неудачного мятежа Пригожина
- После "похода" ЧВК "Вагнера" на Москву, куда вагнеровцы так и не дошли, в России подсчитывают потери. Так, почти за сутки "переворота" количество погибших может колебаться от 13 до 20 человек. Большинство из них – военные, находившиеся на сбитых вагнеровцами летательных аппаратах.
- В то же время спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что наемники Пригожина сбили 7 бортов. А именно – 1 самолет, 2 боевых и 4 транспортных вертолета.
- После мятежа вагнеровцев в России якобы нашли виновных в произошедшем. И это не представители ЧВК "Вагнера", а военные, которые позволили захватить штаб Южного военного округа в Ростове. Они могут предстать перед судом за государственную измену.
- В то же время, события в России получили отклик на Южном направлении фронта. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, 24 июня уменьшилось количество обстрелов со стороны оккупантов. Спикер связывает это с их деморализованностью из-за мятежа Пригожина.
- Также панические настроения ощущались во временно оккупированном Крыму. На полуострове возникли большие очереди из-за напряжения на транспортно-логистических артериях.