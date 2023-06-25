Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зауважив, що події останніх днів в Росії продемонстрували, що у Владіміра Путіна фантастично слабка влада, а також його нерішучість та його невміння ухвалювати рішення. Про це він розповів 24 Каналу.
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Путін розуміє тільки силу
Яковенко звернув увагу на те, що насправді відбулось в Росії. Протягом пів року Пригожин з матами сварив міноборони Росії та самого Путіна, звинувачував їх у страшних гріхах, хоча й сам виконував їхні накази.
Потім Пригожин відкрито пішов проти путінської влади, захопив Ростов, вбив приблизно 15 льотчиків, пішов штурмом на Москву. І після усього цього єдине, що зробив Путін – попрохав Лукашенко умовити бандита Пригожина не йти на Москву. Ватажок вагнерівців погодився і його вибачили. І в цей час громадяни Росії зустрічали Пригожина як "визволителя" і раділи, тому що відбувається.
"Все це говорить про внутрішню гнилість та слабкість режиму. Цей незавершений "переворот" Пригожина показав, що Путін розуміє тільки силу і переговори з ним безглузді. І він довів можливим бажаючим позбутися його режиму, що з ним так можна вчинити. Тому те, що влаштував Пригожин – це "репетиція смути", – наголосив опозиційний журналіст.
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Чи можна повторити
Проте в Росії можуть бути сили, які б могли повторити те, що спробував зробити Пригожин. Зокрема Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" могли б це зробити, на думку Яковенко, але за певних умов:
- для цього угруповання російських добровольців має стати в разів 10 більше;
- необхідно, щоб український контрнаступ отримав важливий результат. Наприклад, ЗСУ деокупували б Крим, що призвело б до провалу так званої "СВО".
"Російської опозиції сьогодні має стати політичним крилом російських добровольчих структур. І головне її завдання – створювати потужний центр рекрутингу в ці підрозділи", – впевнений Ігор Яковенко.
Які наслідки невдалого заколоту Пригожина
- Після "походу" ПВК "Вагнера" на Москву, куди вагнерівці так і не дійшли, в Росії підраховують втрати. Так, за майже добу "перевороту" кількість загиблих може коливатись від 13 до 20 осіб. Більшість з них – військові, що перебували на збитих вагнерівцями літальних апаратах.
- Водночас речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що найманці Пригожина збили 7 бортів. А саме – 1 літак, 2 бойових і 4 транспортних вертольоти.
- Після заколоту вагнерівців в Росії нібито знайшли винних у тому, що відбулось. І це не представники ПВК "Вагнера", а військові, які дозволили захопити штаб Південного воєнного округу у Ростові. Вони можуть постати перед судом за державну зраду.
- Водночас події в Росії відгукнулись на Південному напрямку фронту. За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, 24 червня зменшилась кількість обстрілів з боку окупантів. Речниця пов'язує це з їхньою деморалізованістю через заколот Пригожина.
- Також панічні настрої відчувались у тимчасово окупованому Криму. На півострові виникли великі черги через напруження на транспортно-логістичних артеріях.