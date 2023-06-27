Такое мнение 24 Каналу озвучил военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, Путин не может показать, что испугался и пойти на какие-либо уступки.
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Шойгу и Герасимов останутся на должностях
Сазонов отметил, что сначала Шойгу не исполнил желаний Путина относительно Украины, а сейчас не смог защитить кремлевского диктатора от бунта вагнеровцев. Конечно, Путин не простит этого своему министру обороны.
В далекой перспективе для Шойгу все плохо, хоть он любимый "оленевод царя". Но в ближайшее время ему ничего не угрожает. Если Путин снимет его через неделю, две, месяц, то будет казаться, что Путин испугался Пригожина и под давлением пошел на уступки. Это не его стиль,
– предположил политолог.
Путин постарается продемонстрировать свою "силу", что он якобы не идет на уступки. Потому как Шойгу, так и начальник российского генштаба Валерий Герасимов останутся при своих должностях.
Пригожин объявил войну Шойгу
- Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил войну министерству обороны России. Он обвинил их в ударе по тыловому лагерю вагнеровцев и объявил о "марше справедливости" на Москву.
- В ночь на 24 июня вагнеровцы захватили все военные объекты в Ростове, включая аэродром, достигли успеха в Воронеже и дошли на расстояние 200 километров к Москве.
- Впоследствии Пригожин принял предложение Александра Лукашенко и заявил, что забирает свои войска в полевые лагеря. Против главы вагнеровцев прекратили уголовное дело, а сам он уже в Беларуси.
- Официальной информации об увольнении Шойгу не было. Аналитики ISW отмечают, что Путин не уволил своего министра обороны Шойгу даже после бунта вагнеровцев, чтобы это не выглядело так, что он уступил руководителю боевиков Пригожину.
- Российские блоггеры уже даже называют имя предполагаемого преемника Шойгу – губернатора Тульской области Алексея Дюмина.