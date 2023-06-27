Таку думку 24 Каналу озвучив військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов. За його словами, Путін не може показати, що злякався та піти на будь-які поступки.

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Шойгу та Герасимов залишаться при посадах

Сазонов зазначив, що спочатку Шойгу не виконав бажань Путіна щодо України, а зараз не зміг захистити кремлівського диктатора від бунту вагнерівців. Звичайно, Путін не пробачить цього своєму міністру оборони.

У далекій перспективі для Шойгу все погано, хоч він улюблений "оленяр царя". Але найближчим часом йому нічого не загрожує. Якщо Путін зніме його за тиждень, два, місяць, то буде здаватися, що Путін злякався Пригожина та під тиском пішов на поступки. Це не його стиль,

– припустив політолог.

Путін намагатиметься продемонструвати свою "силу", що він нібито не йде на поступки. Тому як Шойгу, так і начальник російського генштабу Валєрій Герасимов залишаться при своїх посадах.

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