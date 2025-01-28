Ликвидировать Путина очень трудно: как диктатор выстроил личную безопасность

Даже если российские элиты объединятся, они не смогут свергнуть Владимира Путина. Костяк власти в России держится на бывших выходцах из ФСБ. Однако даже если они будут бунтовать, кремлевский диктатор это предусмотрел.

Путина охраняет служба безопасности президента России. Политолог-международник Ярослав Божко заметил 24 Каналу, что так называемый глава Кремля заранее готовился к риску потенциального переворота против него.

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"В службе безопасности президента России примерно несколько десятков тысяч военнослужащих. Это структура, которая занимается охраной только Путина. Даже не Секретная служба США, которая охраняет еще Белый дом, Капитолий, Госдеп. Конкретно одного Путина охраняет 15 тысяч военнослужащих. Среди них есть снайперы, водолазы, собственный спецназ со щитами и дубинками", – объяснил он.

Как контролируется пространство Путина

Американский пророссийский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась ликвидировать Владимира Путина. Ярослав Божко считает, что это невозможно даже с точки зрения формулировки задачи.

В России пространство президента настолько контролируется силовиками, что это не выглядит пока, как задача, пригодная для обсуждения в США. Думаю, американцы прекрасно понимают, что там за система безопасности,

– сказал политолог-международник.

По его словам, российская система безопасности менее технологическая, менее инновационная, но более армейская и непробиваемая, если сравнивать ее с американской.

Напомним, Такер Карлсон обвинил администрацию Джо Байдена в якобы попытках убить Владимира Путина. По его словам, бывший госсекретарь Энтони Блинкен настаивал на убийстве Путина. Журналист также обвинил экс-директоров ЦРУ Джона Бреннана и Джеймса Клэппера, экс-госсекретаря Майка Помпео в преступлениях во время их службы.