Политолог Алексей Кошель заметил, что российский узурпатор изолирован от мира, изгой. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Накопительный эффект

"Повлияет ли это на восприятие Путина внутри России? Нет, там работает пропаганда. Повлияет ли это на российские элиты? Конечно повлияет. И военное руководство, и бизнес-структуры, и авторитетные россияне все больше и больше будут разочаровываться в Путине", - сказал политолог. .

К сожалению, это разочарование не приведет к волне протестов, но недовольство будет иметь эффект накопления. Кошель не исключает, что мы увидим дворцовый переворот, но до этого нужно дойти – придворные будут морально готовы и у них снизится звено страха.

Я не думаю, что кто-нибудь закажет дорогого киллера, чтобы Путина грохнули на завтрак, но это будет накапливаться. Надеюсь, что это будет в ближайшее время, хотя пока оптимизма в ближайшее время я не вижу,

– отметил политолог.

После истории с Пригожиным все увидели, что переворот или попытка переворота в России может быть даже безнаказанной. Если будет накапливаться недовольство, вероятность таких переворотов будет расти.

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Животный страх

Поездка на саммит в ЮАР риск для жизни кремлевского диктатора. Ведь вылез из бункера, он рискует оказаться в наручниках и дальше ему уже никто не поможет.

"Все-таки сработал страх, такой глубокий животный страх. Путин – создания, которое всего боится. В дальнейшем диктатор обречен жить в формате страха и до конца жизни быть невыездным", – подчеркнул Кошель.

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