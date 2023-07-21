Політолог Олексій Кошель зауважив, що російський узурпатор ізольований від світу, ізгой. Про це він розповів 24 Каналу.

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Накопичувальний ефект

"Чи вплине це на сприйняття Путіна всередині Росії? Ні, там працює пропаганда. Чи вплине це на російські еліти? Звичайно вплине. І військове керівництво, й бізнес-структури, й авторитетні росіяни все більше й більше розчаровуватимуться в Путіні", – сказав політолог.

На жаль, це розчарування не призведе до хвилі протестів, але незадоволення матиме ефект накопичення. Кошель не виключає, що ми побачимо палацовий переворот, але до цього треба дійти – придворні будуть морально готові й у них знизиться ланка страху.

Я не думаю, що хтось замовить дорогого кілера, щоб Путіна грохнули на сніданку, але це накопичуватиметься. Сподіваюся, що це буде найближчим часом, хоча поки що оптимізму про найближчий час я не бачу,

– зазначив політолог.

Після історії з Пригожиним всі побачили, що переворот, чи спроба перевороту в Росії може бути навіть безкарною. Якщо накопичуватиметься незадоволення, ймовірність таких переворотів зростатиме.

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Тваринний страх

Поїздка на саміт у ПАР ризик для життя кремлівського диктатора. Адже вилізши з бункера, він ризикує опинитися в кайданках й далі йому вже ніхто не допоможе.

"Все-таки спрацював страх, такий глибокий тваринний страх. Путін – створіння, яке всього боїться. Надалі диктатор приречений жити у форматі страху й до кінця життя бути невиїзним", – наголосив Кошель.

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