Політолог Олексій Кошель зауважив, що російський узурпатор ізольований від світу, ізгой. Про це він розповів 24 Каналу.
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Накопичувальний ефект
"Чи вплине це на сприйняття Путіна всередині Росії? Ні, там працює пропаганда. Чи вплине це на російські еліти? Звичайно вплине. І військове керівництво, й бізнес-структури, й авторитетні росіяни все більше й більше розчаровуватимуться в Путіні", – сказав політолог.
На жаль, це розчарування не призведе до хвилі протестів, але незадоволення матиме ефект накопичення. Кошель не виключає, що ми побачимо палацовий переворот, але до цього треба дійти – придворні будуть морально готові й у них знизиться ланка страху.
Я не думаю, що хтось замовить дорогого кілера, щоб Путіна грохнули на сніданку, але це накопичуватиметься. Сподіваюся, що це буде найближчим часом, хоча поки що оптимізму про найближчий час я не бачу,
– зазначив політолог.
Після історії з Пригожиним всі побачили, що переворот, чи спроба перевороту в Росії може бути навіть безкарною. Якщо накопичуватиметься незадоволення, ймовірність таких переворотів зростатиме.
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Тваринний страх
Поїздка на саміт у ПАР ризик для життя кремлівського диктатора. Адже вилізши з бункера, він ризикує опинитися в кайданках й далі йому вже ніхто не допоможе.
"Все-таки спрацював страх, такий глибокий тваринний страх. Путін – створіння, яке всього боїться. Надалі диктатор приречений жити у форматі страху й до кінця життя бути невиїзним", – наголосив Кошель.
Путін не поїде на саміт БРІКС: деталі
- Президент ПАР Сиріл Рамафоса підтвердив, що диктатор Владімір Путін не буде особисто присутній на саміті БРІКС. У повідомленні мовиться, що кремлівський узурпатор не буде присутній на саміті за взаємною домовленістю.
- Путін візьме участь у саміті лише по відеозв'язку, а замість нього поїде туди глава МЗС Сєргєй Лавров.
- В Офісі Президента вже відреагували на відмову Путіна їхати на БРІКС. Там наголосили, що диктатору варто оглядатися по сторонах. На нього обов'язково чекатиме лава підсудних.