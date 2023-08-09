Не исключено, что к событиям на африканском континенте приложилась и Россия. Поэтому бороться, прежде всего, надо с ней. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давидюк.

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Лучший выбор для Франции

94 сенатора Франции написали открытое письмо президенту страны Эмануэлю Макрону, о том они теряют "французскую Африку". Вместо этого ЧВК "Вагнера" (т.е. Россия) увеличивает свое влияние на континенте.

Если Франция не будет ныть через письмо сенаторов, а просто даст 10 миллиардов долларов на инвестиции в дроны, танки и дальнобойные ракеты Украине, они не просто вернут "французскую Африку", а сделают то, что Наполеон не сделал. Нашими руками сожгут Москву второй раз, но еще и захватят Петербург,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Чтобы вернуть свое влияние в африканские страны, Франции необходимо инвестировать в победу Украины.

" Униженная Россия требует, чтобы ее избили. Тогда она станет продемократической, проевропейской и придет во Францию, говоря "руководите нами", – подчеркнул политолог.

Николай Давыдюк объяснил, как Франции вернуть влияние над Африкой: смотрите видео

"Это же было уже"

На протяжении всей истории, сознательные вещи в России или скорее в Российской империи делали не русские. А именно европейцы, в то или иное время становившиеся близкими к власти.

Если Франция хочет снова руководить Россией и довершить то, что не довершил Наполеон – пусть дает деньги Залужному. Он им очень быстро сделает все, чего не доделал Наполеон. Дайте дальнобойные ракеты и вы Африку свернете к обеду,

– добавил Давидюк.

Если Россию и ее влияние, которое распространяется на африканском континенте, не остановить сейчас, то дальше может быть только эскалация конфликта по всему миру. Россия агрессивна, поэтому планирует дестабилизировать ситуацию в мире и дальше. На Африке все не остановится.

"Ненаказанное зло масштабируется в десятки раз. Сегодня уже началась история великой, глобальной войны. Не хотите учить нашу историю – учите свою. Вы нас уже благодарили. Повторите это и вас снова спасут от глупой орды, то есть сейчас - русского фашизма", – заметил политолог.

Универсальным рецептом для европейских стран и Франции есть помощь Украине. Ведь Россия активно влияет на глобальный порядок в мире, пытаясь превратить его в хаос.

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