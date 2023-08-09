Не исключено, что к событиям на африканском континенте приложилась и Россия. Поэтому бороться, прежде всего, надо с ней. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давидюк.
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Лучший выбор для Франции
94 сенатора Франции написали открытое письмо президенту страны Эмануэлю Макрону, о том они теряют "французскую Африку". Вместо этого ЧВК "Вагнера" (т.е. Россия) увеличивает свое влияние на континенте.
Если Франция не будет ныть через письмо сенаторов, а просто даст 10 миллиардов долларов на инвестиции в дроны, танки и дальнобойные ракеты Украине, они не просто вернут "французскую Африку", а сделают то, что Наполеон не сделал. Нашими руками сожгут Москву второй раз, но еще и захватят Петербург,
– подчеркнул Николай Давидюк.
Чтобы вернуть свое влияние в африканские страны, Франции необходимо инвестировать в победу Украины.
" Униженная Россия требует, чтобы ее избили. Тогда она станет продемократической, проевропейской и придет во Францию, говоря "руководите нами", – подчеркнул политолог.
Николай Давыдюк объяснил, как Франции вернуть влияние над Африкой: смотрите видео
"Это же было уже"
На протяжении всей истории, сознательные вещи в России или скорее в Российской империи делали не русские. А именно европейцы, в то или иное время становившиеся близкими к власти.
Если Франция хочет снова руководить Россией и довершить то, что не довершил Наполеон – пусть дает деньги Залужному. Он им очень быстро сделает все, чего не доделал Наполеон. Дайте дальнобойные ракеты и вы Африку свернете к обеду,
– добавил Давидюк.
Если Россию и ее влияние, которое распространяется на африканском континенте, не остановить сейчас, то дальше может быть только эскалация конфликта по всему миру. Россия агрессивна, поэтому планирует дестабилизировать ситуацию в мире и дальше. На Африке все не остановится.
"Ненаказанное зло масштабируется в десятки раз. Сегодня уже началась история великой, глобальной войны. Не хотите учить нашу историю – учите свою. Вы нас уже благодарили. Повторите это и вас снова спасут от глупой орды, то есть сейчас - русского фашизма", – заметил политолог.
Универсальным рецептом для европейских стран и Франции есть помощь Украине. Ведь Россия активно влияет на глобальный порядок в мире, пытаясь превратить его в хаос.
Переворот в Нигере: коротко
- В Нигере 26 июля случился государственный переворот. Солдаты президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию демократического президента Нигера Мохаммеда Базума и взяли его в заложники, объявив "нового лидера".
- Военнослужащие закрыли границы страны, приостановили работу государственных учреждений и ввели комендантский час. При этом они объявили о формировании хунты.
- Незадолго после этого военные обратились за помощью к вагнеровцам. Лидер госпереворота генерал Салифу Моди с визитом в Мали. Там он встретился с представителем ЧВК "Вагнера".
- На днях хунта, захватившая власть в Нигере, закрыла воздушное пространство страны. Она предупредила, что любая попытка войти встретит энергичный и немедленный ответ. Более того, в хунте добавили, что любое государство будут считать стороной конфликта.