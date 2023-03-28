Качание уже началось, Россия разваливается, – офицер ВСУ назвал признаки
Процесс распада России неотвратим. Скандальная беседа Иосифа Пригожина и Фархада Ахмедова это только начало процессов, которые окончательно похоронят Россию.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог, офицер ВСУ, боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец. Он добавил, что Путина унизили этим разговором.
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Это важная победа Украины
По его словам, Украина должна извлечь максимум выгоды из этой ситуации. Для этого нам нужно продолжить раздувать противоречия внутри путинской элиты и способствовать тому, чтобы как можно больше россиян узнали о таком разговоре и, что российская элита уже "списала" президента России Владимира Путина.
Как в свое время говорила стратагема Сунь Цзы: дом, разрушенный изнутри – это проигравший дом. "Русская империя" уже неоднородна: начался "разброд и шатание",
– отметил Березовец.
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Он добавил, что этот разговор – это большая победа для Украины. Путина унизили те, кого он считал своими верными подданными.
Распад России это вопрос времени
Тарас Березовец отметил, что появление таких мнений в среде российской бизнес-элиты – мощный сигнал, что есть люди, которые уже готовы предать Путина. Это, по его мнению, лишь ускорит распад России.
"Россия уже разваливается. То, что больное – существовать вечно не может. Поэтому это вопрос времени, когда "конструкция" рухнет и похоронит под обломками всех тех, кого мы считаем российской элитой", – добавил политолог.
Скандал вокруг разговора Пригожина и Ахмедова
- Недавно в сеть выложили разговор между российским миллиардером Фархадом Ахмедовым и известным российским музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным, записанным зимой 2023 года.
- На записи слышно, как Ахмедов назвал Путина "сатаной" и добавил, что тот никогда не был настоящим лидером, скорее "медиагероем". Пригожин подтвердил его слова и отметил, что "в принципе он (Путин – 24 Канал) похоронил русский народ".
- Пригожин позже заявил, что разговор якобы является фейком и постановкой, сгенерированной нейросетью. Однако российские СМИ сообщают, что ФСБ подтвердило подлинность записи и начало расследование.