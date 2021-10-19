Перезагрузить КСУ без изменений в Конституцию вообще невозможно, – Жернаков

Президент Владимир Зеленский заявил о перезагрузке Конституционного Суда, который может заблокировать судебную реформу. Однако перезагрузка без изменений в Конституцию невозможна.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал юрист и глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. По его словам, всю судебную систему действительно надо перезагружать, но в этом фактически и заключается реформа принятая в июле 2021.

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Жернаков отметил, что говорится, по крайней мере, о перезагрузке 2 главных органов – Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

"Перезагрузить Конституционный Суд без изменений в Конституцию невозможно вообще. Когда говорят о перезагрузке, то обычно говорят об изменении полностью состава один раз и, надеемся, навсегда. Как это было, например, с Верховным Судом. Изменений в Конституцию никаких не планируют", – пояснил юрист.

Жернаков:"Судьи политически зависимы"

По словам Жернакова, реформа КСУ очень нужна. Об этом не первый год писала Венецианская комиссия и международные эксперты. Они отмечали, что судьи КСУ политически зависимы и поэтому принимают ужасные решения.

Как об отмене е-декларирования. Поэтому нужен настоящий конкурс на должности судей КСУ, как это предусматривает Конституция, а не так, как сейчас, по политическим квотам,

– сказал юрист.

Он добавил, что причиной этого является то, что выдвигают кандидатов на должность фракции Верховной Рады.

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