Пережить зиму: благотворители снабжают жителей Донецкой области генераторами и буржуйками

"Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана" передал 50 генераторов и 878 буржуек жителям Донецкой области в рамках проекта "Согрей Украины".

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине целые районы и города вынуждены жить без электричества и отопления. С наступлением холодов это становится настоящим испытанием для людей, особенно детей и лиц преклонного возраста.

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"Согреть Украину": благотворительная инициатива для жителей деоккупированных и прифронтовых районов Донбасса

На многочисленные запросы от жителей Донецкой области "Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана" закупил 1800 буржуек, которые получат деоккупированные общины и находящиеся на линии фронта общины. Первые 50 генераторов и 878 буржуек уже передали людям.

Жителям, у которых нет отопления, мы передаем гуманитарную помощь в виде тысяч печек-буржуек. Эти принадлежности помогут местным пережить грядущую зиму, которую прогнозируют чрезвычайно сложной. Верим, что совместными усилиями мы согреем людей, оказавшихся в сложных условиях из-за боевых действий,

– уверен основатель и меценат фонда Эдуард Мкртчан.



"Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана" закупил 1800 буржуек / Фото телеграмм Павла Кириленко

После полномасштабного вторжения врага на территорию Украины жизнь каждого украинца кардинально изменилась. Но жители Донбасса живут в этих реалиях уже девятый год подряд и стойко выдерживают все испытания, которые вынуждены терпеть из-за агрессии кафиров. Благотворители поддерживают людей и обеспечивают их необходимым.

Пока Вооруженные силы Украины отстаивают нашу землю и ежедневно приближают победу над врагом, мы заботимся об украинцах, пострадавших в результате российского вторжения. Цель у всех общая – свободная, сильная, независимая Украина,

– подчеркивает Эдуард Мкртчан.



Деятельность фонда направлена на поддержку населения Донбасса / Фото телеграм Павла Кириленко

Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана ведет активную общественную деятельность с августа 2021 года. Основными приоритетами в работе фонда являются позитивные изменения в образовании и медицине, разнообразные инфраструктурные проекты и социальные инициативы. С началом полномасштабного вторжения деятельность организации была полностью направлена на помощь и поддержку населения, пострадавшего от вторжения оккупанта. Жители Донецкой области могут обратиться в фонд за психологической, юридической, гуманитарной помощью на безвозмездной основе.