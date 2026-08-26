Анализ актуальных спутниковых снимков предприятия показал, что ключевая инфраструктура была повреждена, поэтому часть установок оказалась на ремонте, сообщает Dnipro Osint.

В каком состоянии находятся установки?

По данным осинтеров, повреждения получила установка АВТ-5 мощностью 4,53 миллиона тонн нефти в год. На объекте критически повреждены ректификационные колонны, отвечающие за разделение нефти на фракции. Также зафиксировано повреждение блока электрообезсоления и обезвоживания ЭЛОУ.

Такя комбинация повреждений выводит установку из строя на длительный срок,

– предполагают аналитики.

Повреждения установок на Пермском НПЗ / Фото из телеграмма Dnipro Osint

Серьезно пострадала и установка АВТ-4, рассчитанная на 4,94 миллиона тонн нефти в год. Там спутники зафиксировали ремонтные краны, что подтверждает ее восстановление после повреждения.

Аналогичная спецтехника обнаружена и возле установки АВТ-1 мощностью 1,83 миллиона тонн нефти в год. Хотя возгорание в результате удара произошло в секторе, который скрывает тень от колонн.

Повреждения установок на Пермском НПЗ / Фото из телеграмма Dnipro Osint

В сумме из-за остановки этих трех установок предприятие лишилось возможности перерабатывать 11,30 миллиона тонн нефти в год, или 86% мощностей.

Напомним, в ночь на 26 августа под прицелом беспилотников оказались два стратегически важных объекта в России. Взрывы прогремели в районе Кстовского НПЗ в Нижегородской области и логистического центра Wildberries в тамбовском Котовске. В результате атаки там произошли масштабные пожары.