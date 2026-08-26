Аналіз актуальних супутникових знімків підприємства засвідчив ураження ключової інфраструктури, через що частина установок опинилася на ремонті, передає Dnipro Osint.

В якому стані установки?

За даними осінтерів, пошкоджень зазнала установка АВТ-5 потужністю 4,53 мільйона тонн нафти на рік. На об'єкті критично пошкоджено ректифікаційні колони, які відповідають за розділення нафти на фракції. Також зафіксовано ураження блоку електрознесолення та зневоднення ЕЛОУ.

Така комбінація пошкоджень виводить установку з ладу на тривалий строк,

– припускають аналітики.

Пошкодження установок на Пермському НПЗ / Фото з телеграму Dnipro Osint

Серйозно постраждала й установка АВТ-4, яка розрахована на 4,94 мільйона тонн нафти на рік. Там супутники зафіксували ремонтні крани, що підтверджує її відновлення після пошкодження.

Аналогічну спецтехніку виявлено й біля установки АВТ-1 потужністю 1,83 мільйона тонн нафти на рік. Хоч й займання внаслідок удару відбулося у секторі, який приховує тінь від колон.

Пошкодження установок на Пермському НПЗ / Фото з телеграму Dnipro Osint

Сумарно через зупинку цих трьох установок підприємство втратило можливість переробляти 11,30 мільйона тонн нафти на рік або 86% потужностей.

Нагадаємо, у ніч проти 26 серпня під прицілом безпілотників були два стратегічно важливі об'єкти у Росії. Вибухи лунали в районі Кстовського НПЗ у Нижньогородській області та логістичного центру Wildberries у тамбовському Котовську. В результаті атаки там сталися масштабні пожежі.