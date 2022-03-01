Первая в мире кибервойна началась, – Федоров
1 марта 2022 , 17:21Читати новину українською
Источник:телеграм Михайла Федорова
Михаил Фёдоров заявил, что в мире началась открытая и масштабная кибервойна. В ней принимают участие государственные органы, спецслужбы и хакеры.
Об этом заявил министр цифровой трансформации.
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Михаил Федоров заверил, что к этой кибервойне присоединились члены патриотического IТ-сообщества, которого в Украине ровно 100%.
И если в начале мы сдерживали много мощных атак, преимущественно из-за длительной подготовки врага заранее, то сейчас, благодаря единому духу украинцев к свободе, мы перешли к уверенному наступлению,
– отметил Федоров.
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