Персона нон грата: в Болгарии поймали на шпионаже российского дипломата

Болгария объявила нежелательной персоной российского гражданина, который пользовался дипломатическим иммунитетом во вражеских интересах.

Об этом на сегодняшнем брифинге объявил официальный представитель болгарского внешнеполитического ведомства Митко Димитров.

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На сайте прокуратуры сообщили, что по результатам совместной работы Специализированной прокуратуры и Госагентства по нацбезопасности открыто уголовное производство относительно преступлений против интересов Болгарии.

Россиянин осуществлял нерегламентированную разведывательную деятельность. Это противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Позже стало известно, что возбуждено дело против болгарского генерала запаса, подозреваемого в передаче российскому дипломату информации о государственной тайне.

На отъезд из России дипломатам отводится 48 часов.

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