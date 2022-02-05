В Перу разбился самолет с туристами: 7 человек погибли

В Перу 4 февраля упал туристический самолет Cessna 207. На его борту находились 5 туристов и 2 члена экипажа.

После падения самолет вспыхнул

Выжить не удалось никому. Трагедия произошла недалеко от аэродрома Марии Райхе в городе Наска в пятницу после обеда.

Читайте также В горах Австрии под снежной лавиной погибли 5 человек

Самолет перевозил туристов над линиями Наски в перуанской пустыне. Он свалился на землю через несколько минут после вылета. По предварительным данным, судно вспыхнуло после удара о землю.

Известно, что воздушное судно принадлежит компании Aero Santos.

В авиакатастрофе погибли:

мужчина и женщина с Чили;

трое граждан Нидерландов;

местные члены экипажа.

Пока правоохранители выясняют причину трагедии.

В Перу упал туристический самолет / Фото World News24

Линии Наски – это набор геоглифов, расположенных на высоком плато Наска. Исследователи считают, что эти линии созданы представителями культуры Наска между 200 годом до нашей эры и 700 годом нашей эры. Геоглифы Наски состоят из сотни фигур – от простых линий до детальных изображений колибри, пауков, обезьян, рыб, лам и ящериц.

К сожалению, выжить не удалось никому / Фото World News24

Смотрите видео с места авиакатастрофы: