"Буду здесь полезной": в Генштабе рассказали о первой девушке, которая подписала контракт 18 – 24

Когда Минобороны ввело программу "Контракт 18 – 24", речь шла о том, что подписать его могут и девушки. В Генштабе пообщались с первой девушкой, которая пошла служить по программе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.

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Кем является первая девушка, которая подписала контракт 18 – 24

Кстати, недавно количество бригад, участвующих в программе, расширили. Теперь можно выбрать "Азов", Третью штурмовую, "Хартию", "Холодный яр" и ряд других.

Первая девушка, которая подписала контракт 18 – 24! По крайней мере, в 72 бригаде. Веронике 21 год, она имеет медицинское образование и знает, что принесет в армии пользу. Ее родные узнали о решении девушки за полтора суток до начала подготовки. Однако Вероника уверена – защищать Украину может каждый. И каждая,

– говорится в сообщении.

Вероника объяснила, что часто женщинам отказывают в службе именно из-за пола. Но это неправильно.

Первая девушка, которая подписала контракт 18 – 24: смотрите видео

Преимуществами контракта девушка видит возможность взять ипотеку, иметь полную экипировку, медицинское обеспечение. Вероника говорит, что это добавляет мотивации и парни, которые готовятся вместе с ней, уже хотят на поле боя. К ней относятся хорошо, но как к равной, при необходимости помогают и объясняют.

Самым тяжелым в армии она назвала физическую подготовку, ведь приходится бегать и в бронежилете, и без него, но все на время.

В АрмияInform добавили, что девушка из Одесской области и служит в 72 ОМБр имени Черных запорожцев.

Узнать детали контракта 18 – 24 и присоединиться к нему можно на сайте программы, на соответствующей странице центра рекрутинга Сухопутных войск или в приложении "Резерв+".