Первая полностью роботизированная операция: бойцы бригады "Хартия" показали уникальные кадры

Украинские защитники из бригады "Хартия" провели полностью роботизированную операцию на Харьковском направлении. На поле боя впервые было такое большое количество роботизированных и беспилотных комплексов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия".

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Первая полностью роботизированная операция "Хартии"

В бригаде рассказали, что в начале декабря наши защитники провели первую полностью роботизированную операцию против агрессора на Харьковском направлении. Цель – создать условия для дальнейшего продвижения подразделений.

Такое количество роботизированных и беспилотных комплексов впервые присутствовала на поле боя. Так, к операции привлекли многочисленные наземные роботизированные комплексы, – дроны для минирования и разминирования, а также дроны-камикадзе, мобильные турели и БПЛА различных типов, в частности, тяжелые мультироторные "бомберы", дроны для наблюдения, разнообразные FPV.

Наша цель – сохранить жизнь солдату, заменив его на поле боя, там, где это возможно, роботизированным или беспилотным комплексом,

– подчеркнул начальник штаба бригады "Хартия".

Полковник Максим Голубок добавил, что это требует детального планирования, постоянного поиска новых инженерных решений и создания культуры инноваций в бригаде.

Первые кадры роботизированной операции "Хартии": смотрите видео