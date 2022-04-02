Первая страна ЕС полностью отказалась от российского газа

Литва решила полностью отказаться от российского газа. Литовцы первыми из стран Евросоюза пошли на подобный шаг.

Возвратная точка в энергонезависимости Литвы

Об этом заявило Министерство энергетики Литвы. С начала апреля страна полностью прекратила импорт газа из России.

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Министр энергетики Дайниус Крэйвис назвал это поворотной точкой в ​​энергонезависимости Литвы.

Мы первая страна ЕС среди тех, кто получал газ от "Газпрома", которая стала независимой от поставки газа из России,

– заявил литовский министр.

В Министерстве энергетики Литвы сообщили, что с начала апреля литовская газотранспортная система не импортировала газ из России.

Газовые нужды Литвы удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде. Также при необходимости газ могут перекачивать из Латвии или через интерконнектор с Польшей.

Литва разрывает энергетические связи с агрессором

Дружественный для Украины президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна раскрывает энергетические связи с российским агрессором.

Начиная с этого месяца, в Литве больше не будет российского газа. Много лет назад моя страна приняла решения, позволяющие сегодня без "боли" разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы смогли – остальная Европа тоже сможет,

– написал Науседа в твиттере.

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