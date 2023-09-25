Первая тревога и первые проблемы: в Севастополе массово истерикуют из-за закрытых укрытий

В Севастополе вечером 25 сентября прозвучала первая официальная сирена. Местным жителям стало настолько "тревожно", что они решили спуститься в укрытие. Однако не ожидали, какое разочарование будет ждать там.

Укрытия оказались закрытыми. Очевидно, оккупантам настолько безразлично местное население, что некоторые бункеры выглядят так, будто их не открывали со времен Второй мировой.

Обратите внимание Удары дронов по России: Буданов назвал цели и цели украинских атак

"Хлопок" посещает Севастополь уже давно и атакует только военные объекты. В то же время так называемая "власть" не позаботилась, чтобы людям было где насладиться относительной "безопасностью" (те укрытия – страшнее "хлопка". Единственное, что оккупанты сделали – попытались "защитить" Севастопольскую бухту: получилось забавно

Между тем, местные жители публикуют панические сообщения в соцсетях. Они пытаются найти укрытие, но не могут.

В Севастополе ищут укрытие: смотрите видео из сети

Особенно тревожно в Севастополе стало после того, как там впервые прозвучала сирена. Кроме того, о ней заявили по местному телевидению.

Как в Севастополе ищут укрытие: смотрите видео из сети

Что ж, пожелаем Севастополю побольше "хлопка". Ибо он приближает освобождение временно оккупированного полуострова. Вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для всех местных жителей.