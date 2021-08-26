Первая женщина-бригадный генерал появилась в ВСУ

В День Независимости появилась первая в истории ВСУ женщина-бригадный генерал – Татьяна Остащенко. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 24 августа.

Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что по состоянию на 2021 год почти четверть от общей численности ВСУ составляют женщины. Их роль в армии постоянно растет.

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Присвоить воинское звание бригадного генерала медицинской службы полковнику медицинской службы Остащенко Татьяне – командующему медицинских сил ВСУ,

– говорится в указе.

Какие военные также получили новое звание

Генерал-майор Сергей Шаптала – начальник Генерального штаба ВСУ – получил звание генерал-лейтенанта;

Полковник Максим Миргородский – командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины – получил звание бригадного генерала;

Полковник Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Минобороны – получил звание бригадного генерала.