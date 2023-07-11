Первая женщина-военнослужащая прошла Q-курс ССО Украины: мощные кадры

По состоянию на лето 2023 первая женщина-военнослужащая прошла Q-курс ССО Украины. В сети показали мощные кадры.

Прессслужба ССО заявила, что завершение Q-курса ССО состоялось 12 июля. Украинцы отреагировали на новость и поставили много лайков.

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Сегодня при выпуске Квалификационного курса Сил специальных операций "номер 68" получила нашивку специальные операции. Номер 68 – это первая военнослужащая женщина, которая преодолела дистанцию в несколько месяцев прохождения Q-курса ССО,

– говорится в сообщении.

В ССО подчеркнули, что впереди у военнослужащей – распределение в одну из воинских частей. Следующий этап – трудная работа ради приближения победы Украины.

Первая женщина-военнослужащая прошла Q-курс ССО Украины / ССО Украины

Сколько женщин – в ВСУ

Сергей Наев заявил, что по состоянию на лето 2023 года по желанию уже было призвано более 11 тысяч защитниц.

По состоянию на 22 июня проходят службу: