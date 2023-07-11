Пресслужба ССО заявила, що завершення Q-курсу ССО відбулося 12 липня. Українці відреагували на новину й поставили багато вподобайок.

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Сьогодні під час випуску Кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій "номер 68" отримала нашивку спеціальні операції. Номер 68 – це перша жінка-військовослужбовець, яка подолала дистанцію в декілька місяців проходження Q-курсу ССО,

– мовиться у повідомленні.

У ССО наголосили, що попереду у військовослужбовиці – розподіл в одну з військових частин. Наступний етап – тяжка робота заради наближення перемоги України.

Перша жінка-військовослужбовиця пройшла Q-курс ССО України / ССО України

Скільки жінок – у ЗСУ

Сергій Наєв заявив, що станом на літо 2023 року за бажанням вже було призвано понад 11 тисяч захисниць.

Станом на 22 червня проходять службу: