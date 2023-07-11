Пресслужба ССО заявила, що завершення Q-курсу ССО відбулося 12 липня. Українці відреагували на новину й поставили багато вподобайок.
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Сьогодні під час випуску Кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій "номер 68" отримала нашивку спеціальні операції. Номер 68 – це перша жінка-військовослужбовець, яка подолала дистанцію в декілька місяців проходження Q-курсу ССО,
– мовиться у повідомленні.
У ССО наголосили, що попереду у військовослужбовиці – розподіл в одну з військових частин. Наступний етап – тяжка робота заради наближення перемоги України.
Перша жінка-військовослужбовиця пройшла Q-курс ССО України / ССО України
Скільки жінок – у ЗСУ
Сергій Наєв заявив, що станом на літо 2023 року за бажанням вже було призвано понад 11 тисяч захисниць.
Станом на 22 червня проходять службу:
- у Сухопутних військах – понад 16 тисяч військовослужбовців жінок,
- у Повітряних Силах – понад 7 тисяч,
- у Військово-Морських Силах – близько 2 тисяч,
- у Десантно-штурмових військах – близько 1 тисячі,
- у Силах територіальної оборони – понад 3 тисячі військовослужбовців жінок,
- решта – в інших складових Сил оборони.