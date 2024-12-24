Ранее всего на Востоке: когда в городах Украины засияет первая "рождественская заря"
Вечером 24 декабря Венера станет первым звездоподобным объектом. Ее можно будет увидеть невооруженным глазом сразу после захода Солнца.
Ранее всего она засияет на востоке Украины, а именно на Луганщине, в 15:31. Позднее всего звезда взойдет на Закарпатье в 16:39. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой UST Космос.
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Когда в украинских городах взойдет первая звезда на Сочельник
Киев – 15:58
Львов – 16:26
Луцк – 16:17
Ровно – 16:14
Тернополь – 16:21
Ивано-Франковск – 16:28
Ужгород – 16:39
Черновцы – 16:26
Хмельницкий – 16:16
Житомир – 16:06
Винница – 16:11
Кропивницкий – 15:59
Черкассы – 15:56
Сумы – 15:38
Чернигов – 15:49
Полтава 15:45
Харьков – 15:37
Донецк – 15:39
Луганск – 15:31
Запорожье – 15:51
Днепр – 15:48
Херсон – 16:06
Николаев – 16:07
Одесса – 16:14
Симферополь – 16:06
Севастополь – 16:10