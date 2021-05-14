Первая леди Украины Елена Зеленская дала первое большое телевизионное интервью. Жена президента рассказала о своих эмоциях и изменениях в жизни во время каденции. Также она сказала, как влияет на президентские решения и как относится к его окружению.

Первое интервью Елены Зеленской состоялось в программе "VIP с Натальей Мосейчук". Детали разговора в материале 24 канала.

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О влиянии на мужа

Жена главы государства заверила: никакого давления в политических вопросах не оказывает. Конечно, на Владимира Зеленского она влияет, однако, исключительно, как на свою вторую половину. Хотя сам президент часто упоминает о жене в своих интервью.

Я каждый раз у него спрашиваю: "Зачем ты это говоришь?". Потому что, возможно, влияю эмоционально. Но я влияю на своего мужа, а не на президента,

– заявила Зеленская.

Первая леди уверяет, что Владимир Зеленский – настолько уверен и самостоятелен, что, в любом случае, поступит по-своему.

О встрече Зеленского с Путиным

Жена президента хорошо помнит, что происходило во время первой встречи ее мужа с главой государства-агрессора Владимиром Путиным, а также фразу украинского президента "о необходимости посмотреть в глаза".

Я понимаю, что он тогда был, как натянутая струна, но он может с этим справиться. И я за него не волновалась. Я волновалась о том, как пройдут переговоры, что там будет,

– вспомнила первая леди.

Елена Зеленская уверяет, что верит, что именно президент Зеленский принесет в Украину мир.

Обратите внимание! Фраза "посмотреть в глаза" прозвучала от Зеленского незадолго до встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года. Президент заявил, что телефонный разговор с Путиным – это одно, а сидеть напротив друг друга и смотреть в глаза – другое дело.

О потерях на фронте

Считать смерти и ранения на фронте – это очень больно для главы государства, говорит его жена. Зеленский ежедневно читает сводки с ООС и воспринимает с облегчением, когда нет боевых потерь и раненых. Когда, к сожалению, ситуация другая, то сразу ведутся переговоры с Минобороны.

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Об окружении главы государства

Зеленская не скрывает, что симпатизирует не всем, кто приближен к ее мужу. Однако, отметила первая леди, о ненависти, конечно, не говорится. Жена президента не исключает, что может ошибаться, ведь это ее личное впечатление и эмоции.

Я всегда думаю о том, что, возможно, я не знаю профессиональных качеств этого человека. Я сейчас буду что-то там рассказывать, а потом это может повлиять на судьбу человека. Зачем мне это делать,

– сказала первая леди.

Заметьте! Елена Зеленская подчеркнула, что ее муж – очень терпеливый, поэтому годами мог давать людям второй шанс.



Супруги Зеленские / Фото пресс-службы Офиса Президента

О проживании на госдаче

Проживание на государственной даче, которое должно было быть временным, в течение довольно длительного времени – часто забрасывают супругами Зеленских. Елена Зеленская уверяет – это требование государственной охраны.

Я не могу сказать, что я в восторге от этой идеи была с самого начала и сейчас не в восторге. Когда мы все же решили, что надо так сделать, я понимала реакцию негативную. Я сама так реагировала. Но это требования государственной охраны – мы ничего не можем сделать,

– объяснила жена президента.

Она говорит, что их семья пыталась избежать переезда и жить в своем доме, однако сменить место жительства все-таки пришлось.

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О хейтерах и расшатанных нервах

Первая леди говорит, что не может пропускать мимо себя реакцию пользователей сети, поэтому читает комментарии под своими публикациями. Однако заставляет себя стараться тратить на это как можно меньше времени и эмоций. Под словами хейтеров Зеленская замечает "продуманные технологии".

Видимо, кто-то считает, что я буду дома рыдать и от этого что-то изменится. Не буду никого разочаровывать – я могу порыдать, но это никак не повлияет на поведение моего мужа,

– рассказала Зеленская.

В январе 2020 года Зеленская удалила все социальные сети со всех гаджетов. Вернулась к ним она через полгода и изменила свое отношение к негативу в интернете относительно своей семьи.



Первая леди Франции и первая леди Украины / Фото Офиса Президента

О сотрудничестве "Квартала 95" с Россией

Супруга президента заверила, что "Квартал 95" продукцией с Россией не торгует. Сотрудничество есть со шведской компанией, которая и перепродает сериалы россиянам. Зеленская говорит, что сравнивать продажу сериалов россиянам с Липецкой фабрикой – манипуляция.

А тем временем Украинский сериал "Папик 2" будут транслировать в России

О словах "клоун" и "комик" в адрес президента

Такие оскорбительные слова в адрес главы государства Елене Зеленской слушать неприятно. Она уверяет: да, комиком ее муж был – за профессиональной деятельностью, однако клоун – это несколько другое. Не меньше беспокоят первую леди и неприятные эпитеты насчет родного города – Кривого Рога.

Целый регион. Это – почти миллионный город. И к ним может кто-то отнестись свысока. Так нельзя,

– отметила она.

О детях и их учебе

Старшей дочери супругов – Александре – 16 лет. По словам матери, девушка дальше хочет остаться учиться в Украине. Однако касательно выбора профессии будущая выпускница еще не определилась.



Семья президента Зеленского / Фото из личного архива семьи

Александра Зеленская учится в 11 классе киевской элитной "Новопечерской школы", которая открылась в 2014 году и расположена на территории ЖК "Новопечерские Липки". Здесь же учится и ее младший брат Кирилл в 4 классе.

Ощущение опасности

Жена главы государства призналась, что Зеленский всегда "лезет на рожон". Поэтому она считает, что возле него постоянно подстерегает опасность. Однако, по словам Елены Зеленской, ее муж на это не обращает внимания, ведь "слишком много процессов уже запущено".

Насчет того, готова ли жена президента к "тюрьме и суме", она ответила: "Не зарекайся, как говорится". Однако Зеленская уверена, президент не делает ничего такого, за что может грозить заключение.