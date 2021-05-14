Перша леді України Олена Зеленська дала перше велике телевізійне інтерв'ю. Дружина президента розповіла про свої емоції та зміни у житті під час каденції. Також вона сказала, як впливає на президентські рішення і як ставиться до його оточення.

Перше інтерв'ю Олени Зеленської відбулось у програмі "VIP з Наталею Мосейчук". Деталі розмови в матеріалі 24 каналу.

Цікаво Олена Зеленська для першого телевізійного інтерв'ю обрала синій костюм і повторила образ: фото

Про вплив на чоловіка

Дружина глави держави запевнила: жодного тиску у політичних питаннях не здійснює. Звісно, на Володимира Зеленського вона впливає, проте, виключно, як на свою другу половину. Хоча сам президент часто згадує про дружину у своїх інтерв'ю.

Я кожного разу в нього питаю: "Навіщо ти це кажеш?". Тому що, можливо, впливаю емоційно. Але я впливаю на свого чоловіка, а не на президента,

– заявила Зеленська.

Перша леді запевняє, що Володимир Зеленський – настільки впевнений та самостійний, що, у будь-якому разі, вчинить по-своєму.

Про зустріч Зеленського з Путіним

Дружина президента добре пам'ятає, що відбувалось під час першої зустрічі її чоловіка з главою держави-агресора Володимиром Путіним, а також фразу українського президента "про необхідність подивитись в очі".

Я розумію, що він тоді був, як натягнута струна, але він може з цим впоратись. І я за нього не хвилювалась. Я хвилювалась про те, як пройдуть перемовини, що там буде,

– пригадала перша леді.

Олена Зеленська запевняє, що вірить, що саме президент Зеленський принесе в Україну мир.

Зверніть увагу! Фраза про "подивитись в очі" прозвучала від Зеленського н езадовго до зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня 2019 року. Президент заявив, що телефонна розмова з Путіним – це одне, а сидіти навпроти один одного і дивитися в очі – інша справа".

Про втрати на фронті

Рахувати смерті та поранення на фронті – це дуже боляче для глави держави, каже його дружина. Зеленський щодня читає зведення з ООС і сприймає з полегшенням, коли немає бойових втрат та поранених. Коли, на жаль, ситуація інша, то одразу відбуваються переговори з Міноборони.

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Про оточення глави держави

Зеленська не приховує, що симпатизує не усім, хто наближений до її чоловіка. Проте, наголосила перша леді, про ненависть, звісно, не мовиться. Дружина президента не виключає, що може помилятись, адже це її особисте враження та емоції.

Я завжди думаю про те, що, можливо, я не знаю професійних якостей цієї людини. Я зараз буду щось там розповідати, а потім це може вплинути на долю людини. Навіщо мені це робити,

– сказала перша леді.

Зауважте! Олена Зеленська наголосила, що її чоловік – дуже терплячий, отож роками міг давати людям другий шанс.

Подружжя Зеленських / Фото пресслужби Офісу Президента

Про проживання на держдачі

Проживання на державній дачі, яке мало бути тимчасовим, протягом досить тривалого часу – часто закидають подружжю Зеленських. Олена Зеленська запевняє – це вимога державної охорони.

Я не можу сказати, що я в захваті від цієї ідеї була від самого початку – і зараз не в захваті. Коли ми все ж вирішили, що треба так зробити, я розуміла реакцію негативну. Я сама так реагувала. Але це вимоги державної охорони – ми нічого не можемо зробити,

– пояснила дружина президента.

Вона каже, що їхня сім'я намагалась уникнути переїзду і мешкати у своїй домівці, проте змінити місце проживання таки довелось.

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Про хейтерів та розхитані нерви

Перша леді каже, що не може пропускати повз себе реакцію користувачів мережі, отож читає коментарі під своїми дописами. Проте змушує себе старатись витрачати на це якнайменше часу та емоцій. Під словами хейтерів Зеленська помічає "продумані технології".

Мабуть, хтось вважає, що я буду вдома ридати і від цього щось зміниться. Не буду нікого розчаровувати – я можу поридати, але це ніяк не вплине на поведінку мого чоловіка,

– розповіла Зеленська.

У січні 2020 року Зеленська видалила всі соціальні мережі з усіх ґаджетів. Повернулася до них вона через пів року і змінила своє ставлення до негативу в інтернеті щодо своєї сім'ї.

Перша леді Франції та перша леді України / Фото Офісу Президента

Про співпрацю "Кварталу 95" з Росією

Дружина президента запевнила, що "Квартал 95" продукцією з Росією не торгує. Співпраця є зі шведською компанією, яка і перепродує серіали росіянам. Зеленська каже, що порівнювати продаж серіалів росіянам із Липецькою фабрикою – маніпуляція.

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Про слова "клоун" та "комік" на адресу президента

Такі образливі слова на адресу глави держави Олені Зеленській слухати неприємно. Вона запевняє: так, коміком її чоловік був – за професійною діяльністю, проте клоун – це дещо інше. Не менше непокоять першу леді і неприємні епітети щодо рідного міста – Кривого Рогу.

Цілий регіон. Це – майже мільйонне місто. І до них може хтось поставитись зверхньо. Так не можна,

– зазначила вона.

Про дітей та їхнє навчання

Старшій дочці подружжя – Олександрі – 16 років. За словами матері, дівчина далі хоче залишитись навчатись в Україні. Проте щодо вибору професії майбутня випускниця ще не визначилась.



Сім'я президента Зеленського / Фото з особистого архіву родини

Олександра Зеленська навчається в 11 класі київської елітної "Новопечерської школи", яка відкрилася в 2014 році і розташована на території ЖК "Новопечерські Липки". Тут же навчається і її молодший брат Кирило, він навчається у 4 класі.

Про відчуття небезпеки

Дружина глави держави зізналася, що Зеленський завжди "лізе на рожен". Тому вона вважає, що біля нього постійно чатує небезпека. Проте, за словами Олени Зеленської, її чоловік на це не зважає, адже "занадто багато процесів вже запущено".

Щодо того, чи готова дружина президента до "тюрми і суми", та відповіла: "Не зарікайся, як кажуть". Проте Зеленська впевнена, президент не робить нічого такого, за що може загрожувати ув'язнення.