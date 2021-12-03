Первое условие возвращения Крыма – уход Путина, – российский журналист
Источник:24 канал
Владимир Зеленский заговорил о работе над возвращением Крыма, в то же время в Кремле от этого "запылало". Главная проблема для Украины в этом вопросе – исключительно Владимир Путин.
Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?"на 24 канале рассказал корреспондент "Эхо Москвы" в Украине Сакен Аймурзаев. Он заявил, что необходимо, чтобы Путин ушел.
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"Первое условие возвращения Крыма – уход Путина и его режима в прошлое", – заверил журналист.
Аймурзаев: Лукашенко принес присягу Путину
По словам журналиста, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко также играет роль в вопросе Крыма.
Неистовство Лукашенко. На наших глазах он 20 лет у власти. Все эти годы он "петлял". Наконец он принес Путину абсолютную присягу, признав Крым российским,
– заверил Аймурзаев.
Добавил, что также Лукашенко заявил о готовности Беларуси воевать за Россию, если будет обострение. Таким образом он полностью расписался в тотальной лояльности.
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Оккупированный Крым: последние новости
- Владимир Зеленский в Раде 1 декабря заявил, что освобождение Крыма – это цель Украины, ведь это наша земля.
- В Кремле отреагировали, назвав заявления президента о возвращении Крыма "прямой угрозой".
- В то же время в оккупированном Крыму стартовали военные учения, россияне проводят их на полигонах Черноморского флота.