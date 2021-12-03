Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів кореспондент "Эхо Москвы" в Україні Сакен Аймурзаєв. Він заявив, що необхідно, аби Путін пішов.

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"Перша умова повернення Криму – відхід Путіна і його режиму в минуле", – запевнив журналіст.

Аймурзаєв: Лукашенко склав присягу Путіну

За словами журналіста, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також відіграє роль у питанні Криму.

Шаленство Лукашенка. На наших очах він 20 років при владі. Усі ці роки він "петляв". Нарешті він приніс Путіну абсолютну присягу, визнавши Крим російським,

– запевнив Аймурзаєв.

Додав, що також Лукашенко заявив про готовність Білорусі воювати за Росію, якщо буде загострення. У такий спосіб він повністю розписався у тотальній лояльності.

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