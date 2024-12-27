Есть первый пленный из КНДР на Курщине, – разведка Южной Кореи

Разведчики Южной Кореи подтвердили, что в Курской области Силы обороны Украины взяли в плен первого бойца КНДР. Впрочем, от украинского Генштаба пока нет официальных данных.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Yonhap.

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Что известно о первом пленном из КНДР

О том, что Силы обороны могли захватить в плен солдата Кима, украинские телеграм-каналы написали вечером 26 декабря. Это сообщение на утро 27 декабря подхватили СМИ.

Интересно, что в телеграм-каналах отмечали: военные КНДР привыкли выполнять приказы любой ценой. Поэтому и гибнут пачками, не сдаваясь в плен.

Взятие северокорейского солдата в плен связывают с деятельностью ССО в Курской области.

Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны, мы подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планируем тщательно изучить дальнейшее развитие событий,

– сообщила Национальная разведывательная служба Южной Кореи.

Предположительно, первый пленный из КНДР на Курщине / Фото t.me/the_warshal18

Портал "Милитарный" добавил, что группа бойцов ССО провела успешную операцию по уничтожению врага на Курском направлении. Во время нее захватили пленного из КНДР, а также БТР, оснащенный противокумулятивной защитой.

Дату операции не называют. Но на официальных страницах Сил специальных операций этой информации нет.

Зато в ССО показали "записки рядового Джонга". Блокнот, который попал в руки наших спецназовцев, расшифровывают. Уже выяснили, что кореец раскрыл свое пребывание в России и записывал, как ловить дрон "на живца".